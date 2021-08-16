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ÖTV sonrası Civic, Egea, i20, Megane, Corolla, Golf fiyatları! İşte model model araba fiyatları

16.08.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV'de yapılan değişiklik sonrası otomobil sektörünün yeniden hareketlenmesi ile firmalar bir bir kampanyalarını açıklamaya başladı. Düşen fiyatlarla beraber talep artınca firmalar kampanyaları ilan etti. İşte faizin %0,99 veya sıfır olduğu firmaların ÖTV sonrası araç fiyatları...

ÖTV'de yapılan değişiklik sonrası düşen fiyatlarla beraber talep artınca firmalar kampanyaları ilan etti. Renault, Kia, Dacia gibi pek çok sevilen marka faizin %0,99 veya sıfır olduğu kampanyalarını açıkladı. İşte ÖTV sonrası kampanyalı araç fiyatları...

İŞTE ÖTV SONRASI ARABA FİYATLARI...

Koronavirüs pandemisine otomobil sektörü canlılığını devam ettirmekte. Sektöre son olarak ÖTV dopingi geldi.
ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme sonrası fiyatlarda 50 bin TL'ye varan indirim olması talebi artırdı ve aynı zamanda da sektörü canlandırmış oldu.
Otomobil firmaları da yeni kampanyaları tek tek açıklamaya başladı.
Kia, buna göre Ağustos ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla satışa sunuyor.
Citroen ise, Ağustos ayı kampanyasında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay %0,99 faizli kredi imkânıyla sunmakta.
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