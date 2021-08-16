ÖTV sonrası Civic, Egea, i20, Megane, Corolla, Golf fiyatları! İşte model model araba fiyatları

ÖTV'de yapılan değişiklik sonrası düşen fiyatlarla beraber talep artınca firmalar kampanyaları ilan etti. Renault, Kia, Dacia gibi pek çok sevilen marka faizin %0,99 veya sıfır olduğu kampanyalarını açıkladı. İşte ÖTV sonrası kampanyalı araç fiyatları...

İŞTE ÖTV SONRASI ARABA FİYATLARI...

Koronavirüs pandemisine otomobil sektörü canlılığını devam ettirmekte. Sektöre son olarak ÖTV dopingi geldi.

ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme sonrası fiyatlarda 50 bin TL'ye varan indirim olması talebi artırdı ve aynı zamanda da sektörü canlandırmış oldu.

Otomobil firmaları da yeni kampanyaları tek tek açıklamaya başladı.

Kia, buna göre Ağustos ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajıyla satışa sunuyor.