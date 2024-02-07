Özgür Demirtaş'tan 'banknot' çıkışı! "Seçim sonrası zaten..."

Döviz kurlarında ve enflasyonda yükseliş devam ederken uzun süredir hükümetin 500 TL'lik banknot piyasaya süreceğine yönelik haberler gündemdeki yerini koruyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş banknot basımına ilişkin bir çıkış geldi. Demirtaş, 500 ve 1000 TL banknot basılması gerektiğini belirtti.
Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda banknot konusunda uzun süredir çağrıda bulunduğunu hatırlattı.
Demirtaş, "500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de en büyük banknot 200 TL. Ekonomistler bir süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu da katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada banknotların basılması için hazırlık yapıldığını ancak seçim sonrasına ertelendiğini belirmişti.