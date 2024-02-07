Özgür Demirtaş'tan 'banknot' çıkışı! "Seçim sonrası zaten..."

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu da katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada banknotların basılması için hazırlık yapıldığını ancak seçim sonrasına ertelendiğini belirmişti.