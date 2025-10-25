Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası Perşembe günü politika faizini yüzde 39,5 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların faiz oranları da merak edilmeye başlandı. Temmuz'dan beri faiz indirimine devam eden Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde piyasaları şaşırtmayarak faiz indirimine gitmişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizi oranları merak edilmeye başlandı. 25 Ekim 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi banka banka belli oldu. Peki, hangi banka ne kadar getiri sağlıyor? Bankaların faiz oranları neler?
Faiz Oranı: %46,25
Net Kazanç: 61.886,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.886,3 TL
Faiz Oranı: % 42
Net Kazanç: 60.756 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756 TL
Faiz Oranı: % 43,5
Net Kazanç: 62.926 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926 TL
