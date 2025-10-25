FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde politika faizini 100 baz puan düşürdü. Kararın ardından mevduat faizi oranları da merak edilmeye başlandı. Temmuz ayından bu yana her toplantıda faiz indirimine giden Merkez Bankası'nı mevduat faizi oranlarına yansıması bekleniyor. Peki, 2 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? TEB, QNB, Denizbank, İş Bankası... Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası Perşembe günü politika faizini yüzde 39,5 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların faiz oranları da merak edilmeye başlandı. Temmuz'dan beri faiz indirimine devam eden Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde piyasaları şaşırtmayarak faiz indirimine gitmişti.

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu G1

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizi oranları merak edilmeye başlandı. 25 Ekim 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi banka banka belli oldu. Peki, hangi banka ne kadar getiri sağlıyor? Bankaların faiz oranları neler?

İşte banka banka faiz oranları...

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu G2

QNB BANK

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu G3

Faiz Oranı: %46,25

Net Kazanç: 61.886,3 TL

Vade Sonu Tutar: 2.061.886,3 TL 

TEB

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu G4

Faiz Oranı: % 42

Net Kazanç: 60.756 TL

Vade Sonu Tutar: 2.060.756 TL

DENİZBANK

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu G5

Faiz Oranı: % 43,5

Net Kazanç: 62.926 TL

Vade Sonu Tutar: 2.062.926 TL

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası mevduat faizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.