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20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem

Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren düzenlemenin 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlaması bekleniyor. Kasko ve zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçlerinde yeni bir dönemi başlatacak "Eksper Akıllı Atama Sistemi", 1 Nisan'dan itibaren Bursa ve Ordu'da pilot olarak uygulanmaya başlamıştı. İşte detaylar...

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem
Hande Dağ

Kasko ve trafik sigortasındaki eksper atamalarına "akıllı sistem" geliyor. 1 Nisan itibarıyla pilot olarak seçilen Bursa ve Ordu'da, kasko sigortası kapsamında ağır ya da tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işleminin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacağı duyurulmuştu.

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem 1

'EKSPER ATAMA SİSTEMİ'

SEDDK'den yapılan açıklamada, trafik kazalarının hemen akabinde kaza bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle temin eden ve sözde hasar danışmanı ya da hasar aracısı gibi ünvanları kullanarak yanıltıcı bilgi ve vaatler karşılığında hasar takibinde bulunan istismarcı oluşumların, hasar tazmin sürecini olağan akışından çıkararak sisteme olan güveni zedelediği ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığı belirtilmişti. Kurum tarafından bu tür oluşumlara karşı bir süredir devam ettirilen eylem programı dahilinde, hasar süreçlerinin "gerçek zarar ilkesi" esasında sonuçlandırılması için ekspertiz işlemlerine yönelik ilk aşama tedbirlerin kısa bir süre önce devreye alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bu defa, kurumumuzca geliştirilen 'Akıllı Eksper Atama Sistemi'yle değer kaybı tazminatının maddi hasarla eş zamanlı hesaplanması sağlanarak bu alanda önemli bir iyileştirme ve sadeleştirmeye gidilmiştir. Bir sonraki aşamada, hasarların yargı içtihatlarıyla tam uyumlu, daha adil ve daha hızlı bir şekilde tazmin edilebilmesine yönelik hazırlanan trafik genel şartları değişiklikleriyle eylem programımızı devam ettireceğiz. Hasar süreçlerini istismar ederek sigortacılık sistemine zarar veren bu tür oluşumların tamamen sistem dışına çıkarılmasını sağlayacak diğer önlemlerin devreye alınmasıyla eylem programımızı tamamlamış olacağız."

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem 2

"40 BİN LİRANIN ALTINDAKİ HASARLARDA..."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Eksper Akıllı Atama Sistemi'ne dair yaptığı açıklamada, sigorta şirketlerinin, bu hasarlarda zorunlu olarak SBM üzerinden eksper görevlendireceğini aktarıp, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi veya hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işleminin yine SBM üzerinden sıralı olarak yapılacağını belirtmişti.

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem 3

BURSA VE ORDU'DA PİLOT UYGULAMA

Pilot uygulama kapsamında zorunlu trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksperin, değer kaybı tazminatını da gerçek zarar ilkesi gözeterek hesaplayacağını ve raporunda değer kaybı tazminat tutarına yer vereceğini ifade ederken hasar için eksper atanması durumunda, değer kaybı tazminatının hesaplanması için hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmayacağına işaret eden Erdem, "Dosyada halihazırda atanmış eksper bulunmaması şartıyla, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından her aşamada eksper atanabilecek. Trafik sigortasında eksper atanacak ise ilgili atama, SBM üzerinden yapılacak. Hak sahipleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin 'www.sbm.org.tr' adresli internet sayfasından, 'Online İşlemler' ve 'Eksper Atama' adımlarını takip ederek, e-Devlet doğrulaması ile eksperi kolaylıkla atayabilecek" demişti.

Erdem "Sistemin pilot uygulaması, 3 ay süreyle uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili. Uzatma olmaz ise 1 Temmuz 2026 itibarıyla, tüm yurtta uygulama devreye girecek. 1 Nisan itibarıyla tüm yurtta geçerli olmak üzere, kasko ve trafik sigortası dahil tüm branşlarda, ister sigortalı, ister hak sahibi, isterse de sigorta şirketi tarafından atansın tanzim edilen ilk eksper raporunun ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

20 gün kaldı: Milyonlarca araç sürücüsü için yeni sistem 4

Erdem, eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebileceğine dikkati çekmişti. İtiraz süresinin, eksper raporunun SBM nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin olarak muhataplara yapılan bildirimle başlayacağının altını çizen Erdem, itiraz halinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sayfasından eksper ataması yapılacağını vurgulamıştı. Erdem, itiraz üzerine atanan eksper tarafından düzenlenen raporun, SBM nezdindeki eksper rapor sistemine girişine ilişkin bildirim yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper ataması da yapılabileceğine değinmişti.

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"HASAR BEDELİNİ VE DEĞER KAYBINI AYNI ANDA DEĞERLENDİRİYOR"

Avukat Handan Sayan Özgül, trafik kazaları sonrası hasar ve araç değer kaybı süreçlerinde değişikliğe gidileceğini belirterek, "EKSİST sistemi devreye giriyor. Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) sistemiyle merkezi atamayla atanan eksperler hem hasar bedelini hem de değer kaybını aynı anda değerlendiriyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Araç eksper
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