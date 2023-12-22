'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler, sadece o işi yaptırıyorlar

Asgari ücretin herkesi ilgilendirdiği gibi marketlerdeki gıda fiyatları da herkesi ilgilendiriyor. Asgari ücret artırılacak işçinin cebine Şubat 1'de girecek. Bazı marketler, asgari ücretli işçilere verilen zamlı tutarın peşine düşmüş vaziyette... 10 gün önceyle bugün arasında bazı ürünlerde %100'e varan zamlar söz konusu!
Ortaya atılan iddialar akıl alır gibi değil! İstanbul'daki elit muhitlerin bazılarında bazı marketlerin sadece etiket değiştirmek için bile eleman çalıştırdığı iddia ediliyor.
Maddi durumu daha iyi olan kişilere hitap eden bu marketlerin gün aşırı etiket değiştirdiği ifade ediliyor.
Sitelerdeki aidatlar bile asgari ücret artıyor diye artıyor. Fırsatçılar ortaya çıkıyor. Avcılar, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Sarıyer'deki bazı sitelerin henüz asgari ücrete zam gelmeden sitedeki aidat fiyatlarına zam yaptığı gelen bilgiler arasında...
Ticaret Bakanlığı'nın bazı uygulamaları var, bunları telefonumuza indirelim. Barkodları okutup oradaki fahiş artış direk olarak yansıyor.
Vatandaşlar Alo 174'ü arayarak gıda ve market fiyatlarındaki fahiş artışları Ticaret Bakanlığına bildirebilir.