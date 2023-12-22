FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler, sadece o işi yaptırıyorlar

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler, sadece o işi yaptırıyorlar

22.12.2023 16:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı sürüyor! Henüz asgari ücret açıklanmadı fakat marketlerde etiket yarışı sürüyor, zam yağmuru durmuyor. Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor, cezalar kesiliyor ama firmalar durmuyor. Marketlerin 'etiket' oyunundaki iddialar akıl alır gibi değil...

Asgari ücretin herkesi ilgilendirdiği gibi marketlerdeki gıda fiyatları da herkesi ilgilendiriyor. Asgari ücret artırılacak işçinin cebine Şubat 1'de girecek. Bazı marketler, asgari ücretli işçilere verilen zamlı tutarın peşine düşmüş vaziyette... 10 gün önceyle bugün arasında bazı ürünlerde %100'e varan zamlar söz konusu!

Keşfet

BU KADARINA DA PES! ETİKET İÇİN ELEMAN ÇALIŞTIRIYORLAR

BU KADARINA DA PES! ETİKET İÇİN ELEMAN ÇALIŞTIRIYORLAR

Ortaya atılan iddialar akıl alır gibi değil! İstanbul'daki elit muhitlerin bazılarında bazı marketlerin sadece etiket değiştirmek için bile eleman çalıştırdığı iddia ediliyor.

Maddi durumu daha iyi olan kişilere hitap eden bu marketlerin gün aşırı etiket değiştirdiği ifade ediliyor.

ZAM GELMEDEN AİDATLAR İÇİN GAZA BASTILAR

ZAM GELMEDEN AİDATLAR İÇİN GAZA BASTILAR

Sitelerdeki aidatlar bile asgari ücret artıyor diye artıyor. Fırsatçılar ortaya çıkıyor. Avcılar, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Sarıyer'deki bazı sitelerin henüz asgari ücrete zam gelmeden sitedeki aidat fiyatlarına zam yaptığı gelen bilgiler arasında...

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI ALO 174'Ü ARAYIN!

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI ALO 174'Ü ARAYIN!

Ticaret Bakanlığı'nın bazı uygulamaları var, bunları telefonumuza indirelim. Barkodları okutup oradaki fahiş artış direk olarak yansıyor.

Vatandaşlar Alo 174'ü arayarak gıda ve market fiyatlarındaki fahiş artışları Ticaret Bakanlığına bildirebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
market etiket
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

Erdoğan'dan 'Borsa İstanbul' çıkışı!

Erdoğan'dan 'Borsa İstanbul' çıkışı!

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti

Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.