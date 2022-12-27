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Petrol fiyatları 2023 tahmini tek! Kurumlar birer birer duyurdu: İşte piyasayı bekleyen gelişmeler

27.12.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt piyasası ile benzin ve motorin fiyatlarını etkileyebilmesi olası yeni bir tahmin geldi. Araştırma şirketi Wood Mackenzie 2023'te talep büyümesinden kaynaklı olarak petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini duyurdu. Tüm bunların yanında birçok kurum da petrol fiyat tahmini için rakam verdi. İşte petrol piyasasını 2023'te bekleyen gelişmeler ile kurumların o tahminleri...

Araştırma şirketi Wood Mackenzie, 2023’te piyasaları şekillendirecek trendleri duyurdu. Raporda 2022’de tüm dünyayı oldukça zorlayan petrol için dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Raporda petrol fiyatlarının önümüzdeki yıl yeniden yükselişe geçebileceği belirtildi.

Mackenzie raporunda 2022 sona ererken petrol talebinin azaldığı ve son çeyrekte talebin yıllık 1,2 milyon varil düşebileceği beklendiği ifade edilirken
bu trendin kısa süreceği dile getirildi.

“Çin’deki COVID kısıtlamalarının hafifletilmesi ve petrokimya hammaddelerinin artan kullanımı nedeniyle, 2023’ün tamamı için günde 2.3 milyon varil artışla gelecek yıl petrol talebi büyümesine hızlı bir dönüş öngörüyoruz” denilen raporda, “Talepteki artış eğiliminin bu şekilde yeniden başlaması, petrol piyasasını mevcut sıkıntılı durumundan çıkaracak ve fiyatlara destek sağlayacaktır” şeklinde değerlendirme yapıldı.

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IEA DA ‘TALEPTE ARTIŞ OLACAK’ DİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hem bu yıl hem de gelecek yıl için petrol talebi büyüme tahminini revize etmişti. 2023'teki talep büyümesinin, Kasım tahminlerine kıyasla 100 bin varillik bir artışla günde 1,7 milyon varil olması bekleniyor. IEA, gelecek yıl küresel petrol talebinin günde 101,6 milyon varile ulaşacağını söyledi.

OPEC’İN TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

OPEC ise bu yıl günde 2,5 milyon varil ve gelecek yıl günde 2,2 milyon varil büyüme bekleyerek küresel petrol talebi büyüme tahminlerini değiştirmedi. Ancak şu uyarıda bulundu:

“2022 yılı sona ererken, son küresel ekonomik büyüme yavaşlaması, tüm geniş kapsamlı sonuçlarıyla birlikte oldukça belirgin hale geliyor. 2023 yılının, tetikte olmayı ve tedbiri zorunlu kılan birçok belirsizlikle çevrili olması bekleniyor.”

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PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrol fiyatı bu sabah 85 dolar sınırında bulunurken, ham petrol ise 80 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Fiyatlardaki yükselişte ise, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oluyor.

YURT İÇİNDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 ARALIK SALI)

Petrol fiyatları ve döviz kurları ile hareket eden akaryakıt fiyatları ise dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Benzine yapılan 67 kuruşluk son zam sonrasında litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı. Motorin fiyatları ise ortalama olarak İstanbul’da litre başına 21,98 TL, Ankara’da 22,17 TL ve İzmir’de ise 22,27 liradan satışa sunuluyor.

MOTORİN

İŞTE PETROL FİYATLARI İÇİN KURUMLARIN TAHMİNLERİ…

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2022 yılı için petrol fiyat tahminini 104,48 dolar olarak açıkladı. Dev banka 2023 petrol tahmini içinse varil başına 100 dolar olarak duyurdu.

ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2022'de ortalama 113,80 dolar ve 2023'te 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.

Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.

Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

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Petrol

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