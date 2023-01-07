Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler! OPEC harekete geçiyor: ‘İzin vermeyecekler…’

RBC Capital Markets'in küresel emtia stratejisi başkanı Helima Croft, Australian Financial Review'a verdiği yaptığı açıklamada, petroldeki satışların devam etmesi ve fiyatların düşmeye devam etmesi durumunda OPEC'in harekete geçebileceğini söyledi. Croft, "OPEC mevcut üretim politikasını sürdürmekten memnun görünüyor ve Rusya ile Batı arasındaki çatışmanın dışında kalmaya çalışıyor" dedi. Bununla birlikte, OPEC'in üretim kesintisini ayarlaması için net bir alan gördüklerine dikkat çekti.
OPEC+ Bakanlar Komitesi Ekim 2022’de aldığı karar ile zayıflayan küresel ekonominin neden olduğu petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla grubun günlük üretim limitlerinde 2 milyon varillik bir kesinti yapacağını açıklamıştı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olmuştu. Karar bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.
Helima Croft Suudilerin politikada hızlı değişikliklere karşı olmadıklarını defalarca kanıtladıklarını belirterek, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın ‘piyasa istikrarını sağlamak ve ulusal çıkarları korumak için hızlı rota düzeltmeleri yapma istekliliğine’ dikkat çekti. Ayrıca OPEC'in fiyatlara ilişkin eylem beklentilerinde, bu hafta başlarında Suudilerin petrolün varil başına 75 dolarda kalmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.
RBC brent ve ham petrol fiyatları için yaptığı tahminde, 92-96 dolar öngörüsünde bulundu. Pioneer Natural Resources'tan Scott Sheffield ise yıla zayıf başlayan petrol fiyatlarının bu yıl varil başına en az 80 dolar olacağını ve bunun 150 dolara çıkma potansiyeli olduğunu tahmin etti. Şu anda her ikisi de varil başına 80 doların altında işlem görüyor.
ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2022 yılı için petrol fiyat tahminini 104,48 dolar olarak açıkladı. Dev banka 2023 petrol tahmini içinse varil başına 100 dolar olarak duyurdu.
ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2022'de ortalama 113,80 dolar ve 2023'te 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.
Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.
Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.