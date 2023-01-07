Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler! OPEC harekete geçiyor: ‘İzin vermeyecekler…’

RBC Capital Markets'in küresel emtia stratejisi başkanı Helima Croft, Australian Financial Review'a verdiği yaptığı açıklamada, petroldeki satışların devam etmesi ve fiyatların düşmeye devam etmesi durumunda OPEC'in harekete geçebileceğini söyledi. Croft, "OPEC mevcut üretim politikasını sürdürmekten memnun görünüyor ve Rusya ile Batı arasındaki çatışmanın dışında kalmaya çalışıyor" dedi. Bununla birlikte, OPEC'in üretim kesintisini ayarlaması için net bir alan gördüklerine dikkat çekti.

2 YILIN EN BÜYÜK ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI

OPEC+ Bakanlar Komitesi Ekim 2022’de aldığı karar ile zayıflayan küresel ekonominin neden olduğu petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla grubun günlük üretim limitlerinde 2 milyon varillik bir kesinti yapacağını açıklamıştı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olmuştu. Karar bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.

“PETROLÜN 75 DOLARDA KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK”

Helima Croft Suudilerin politikada hızlı değişikliklere karşı olmadıklarını defalarca kanıtladıklarını belirterek, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman'ın ‘piyasa istikrarını sağlamak ve ulusal çıkarları korumak için hızlı rota düzeltmeleri yapma istekliliğine’ dikkat çekti. Ayrıca OPEC'in fiyatlara ilişkin eylem beklentilerinde, bu hafta başlarında Suudilerin petrolün varil başına 75 dolarda kalmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.

PETROL İÇİN 150 DOLAR TAHMİNİ

RBC brent ve ham petrol fiyatları için yaptığı tahminde, 92-96 dolar öngörüsünde bulundu. Pioneer Natural Resources'tan Scott Sheffield ise yıla zayıf başlayan petrol fiyatlarının bu yıl varil başına en az 80 dolar olacağını ve bunun 150 dolara çıkma potansiyeli olduğunu tahmin etti. Şu anda her ikisi de varil başına 80 doların altında işlem görüyor.