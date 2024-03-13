Pi sayısından döviz ve Bitcoin'e, kağıt paradan madeni paraya... Meclis'e geldi!

TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak için yardım isteyen, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılmasını öneren vatandaşlar da komisyona dilekçe gönderdi. Kiracı ve ev sahibi ilişkisinin e-Devlet üzerinden kurularak özellikle fiyata ve vergilendirmeye dair sürecin devletin gözetiminde ilerlemesi de talep edildi.
Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıs 2023'ten bu yana 7 bin 186 başvuru yapıldı.
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda, önceki dönemden devredenlerle birlikte 14 bin 811 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.
Komisyona en çok başvuru çevre yönetimi, çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri, askeri işlemler, şehircilik (konut-barınma), eğitim hizmetleri, sosyal hizmetler, mahalli hizmetler, sağlık hizmetleri ile vergi ve mali hizmetler konularında geldi. Müracaatlarda il bazında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekti.
Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların yüzde 88'i elektronik posta, yüzde 5'i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti.
Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Komisyona başvuran bir kişi, havalimanlarında temel ihtiyaçların pahalı olmasından şikayet ederken, bir vatandaş siyasetçiler tarafından izni olmadan telefonuna gönderilen kısa mesajlardan yakındı.