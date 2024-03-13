Pi sayısından döviz ve Bitcoin'e, kağıt paradan madeni paraya... Meclis'e geldi!

TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak için yardım isteyen, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılmasını öneren vatandaşlar da komisyona dilekçe gönderdi. Kiracı ve ev sahibi ilişkisinin e-Devlet üzerinden kurularak özellikle fiyata ve vergilendirmeye dair sürecin devletin gözetiminde ilerlemesi de talep edildi.

