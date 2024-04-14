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Piyasalarda 'savaş' endişesi! Şimdi ne olacak? Gözler pazartesi sabahına çevrildi! İslam Memiş gram altın için rakam verdi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.04.2024 10:03
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İsrail - İran hattındaki gerilim ve İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısı sonra küresel piyasalarda da endişe hakim. Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar saldırılar sonrası piyasaların nasıl etkileneceğini ve altın fiyatlarındaki son gelişmeleri merak ediyor.

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İsrail'in konsolosluk saldırısı sonrasında İran harekete geçti, İsrail'e çok sayıda füze ve İHA saldırısı düzenledi. Küresel piyasalarda 'savaş' endişesi hakim. Gözler ise pazartesi sabahına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelişmeleri yorumlayarak gram altın için yeni rakam verdi. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi.

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KÜRESEL PİYASALARDA SERT DALGALANMA ENDİŞESİ

KÜRESEL PİYASALARDA SERT DALGALANMA ENDİŞESİ

Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde şu düşünceleri kaydetti: 

"İran'ın misillemesi bekleniyordu, İran'ın İsrail'e misilleme yaptığına dair açıklamalar geldi. Beklenen bu haberle birlikte küresel piyasalarda ciddi sert dalgalanmalar olacak."

"Dünya artık bugünden itibaren yeni bir savaş fiyatlaması içine girecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı, bu Türkiye için avantaj."

"Dün 2 bin 431 dolar seviyesine kadar yükselen bir altın ons fiyatı vardı. Panik alımı yapmamaları konusunda ciddi bir uyarım vardı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı."

"Gram altın /TL fiyatında 2700 lira seviyesine kadar bir yükseliş vardı. Burada 140 liralık bir gerileme oldu. Haftayı 2 bin 575 lira seviyesinde tamamladı."

"Bugünden itibaren dünyada yatırımcıların daha fazla batak vereceği bir süreç başladı. Konu savaş olunca küresel ekonomik belirsizlikler dünya ekonomilerinde ciddi bir karadelik oluşması kaçınılmaz olacaktır."

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İran İsrail küresel piyasalar altın fiyatları İslam Memiş füze İHA savaş saldırı
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