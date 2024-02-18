Prof. Dr. Özgür Demirtaş finansal yardım isteyen takipçisine bu nasihati verdi! "Allah rıza için" dedi ve...

Son dönemde artan enflasyon yüzünden vatandaşların alım gücü sürekli eriyor. Bunun karşısında kurlardaki artış eğilimi de birçok kişinin belini bükmüş durumda. Bu temel sebepler yüzünden birçok kişi kolay yoldan para kazanma vaadi veren kişi, sistem veya kurumların kıskacı altına giriyor. Bunlardan en meşhurlarından birisi de saadet zinciri...
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da vatandaşların bu durumuna kayıtsız kalamadı. Sosyal medya platformu X'ten kendisine gelen bir mesajı paylaşan Demirtaş, kendisinden finansal yardım isteyen takipçisine nasihat verdi.
Demirtaş paylaşımında:
"Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama çok üzülüyorum. Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere kanmayın.
Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın. Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir unutmayın…"
Demirtaş farklı bir paylaşımında ise toplumda finansal okuryazarlığın "berbat" olduğunu vurgulayarak ücretsiz ders vereceğini açıkladı.
Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:
"Arkadaşlar ben çok nadir durumlar dışında özel ders vermiyorum. Zaten milyonlarca insana vermem de imkansız. Ama dolandırılanlara çok üzülüyorum. Buna bir çare bulmamız lazım. Finansal okur yazarlığımız ülkecek BERBAT bir seviyede. Yapacağım ücretsiz derste bu konuya değinmeye çalışacağım."