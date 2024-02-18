Prof. Dr. Özgür Demirtaş finansal yardım isteyen takipçisine bu nasihati verdi! "Allah rıza için" dedi ve...

ÜCRETSİZ FİNANSAL OKUR YAZARLIK DERSİ

Demirtaş farklı bir paylaşımında ise toplumda finansal okuryazarlığın "berbat" olduğunu vurgulayarak ücretsiz ders vereceğini açıkladı.





Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:





"Arkadaşlar ben çok nadir durumlar dışında özel ders vermiyorum. Zaten milyonlarca insana vermem de imkansız. Ama dolandırılanlara çok üzülüyorum. Buna bir çare bulmamız lazım. Finansal okur yazarlığımız ülkecek BERBAT bir seviyede. Yapacağım ücretsiz derste bu konuya değinmeye çalışacağım."