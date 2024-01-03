'Rahatım, yapacaklar' Emekli maaş zammı için Fatih Portakal'dan dikkat çeken çıkış 'Yüzde 37,56’da kalacağını düşünmüyorum! Seyyanen...'

Emekli maaş zammı ile ilgili tüm gelişmeler merakla takip ediliyor! TÜİK, emeklilerin merakla beklediği veriyi açıkladı ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan verilere göre; Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93; 6 aylık enflasyon yüzde 37,57; 2023 yılı enflasyonu da yüzde 64,77 oldu. Buna göre yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 37,66 zam geldi.

