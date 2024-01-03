'Rahatım, yapacaklar' Emekli maaş zammı için Fatih Portakal'dan dikkat çeken çıkış 'Yüzde 37,56’da kalacağını düşünmüyorum! Seyyanen...'

Emekli maaş zammı ile ilgili tüm gelişmeler merakla takip ediliyor! TÜİK, emeklilerin merakla beklediği veriyi açıkladı ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon rakamları belli oldu. Açıklanan verilere göre; Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93; 6 aylık enflasyon yüzde 37,57; 2023 yılı enflasyonu da yüzde 64,77 oldu. Buna göre yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 37,66 zam geldi.
Şimdi ise emekliye zam düzenlemesinin nasıl olacağı merak ediliyor.
İhtimaller arasında; kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi gibi formüller öne çıkıyor.
Fakat bunlar için Meclis düzenlemesine ihtiyaç var. Meclis ise 16 Ocka tarihine dek tatilde.
Meclis kapalı olmasına rağmen acil toplantı yapılması da beklentiler arasında.
Emeklilerin maaşı zammı ile ilgili pek çok soru işareti ve merak edilen detay bulunurken gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir SGK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı çıkışı geldi.