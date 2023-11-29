Rekora koştu! Gram altın fiyatı 2000 TL ne zaman olur? Altınları yastık altında bekletecek tarih: ‘Her gün 3-5 kuruş yukarı olacak şekilde…’

Değeri ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyor. Buna katkı daha çok ons altın tarafında yaşanan yükseliş olurken, diğer taraftan dolar/TL’de görülen rekor seviyeler de gram altın fiyatını destekliyor. Uzmanlar, gram altında yükselişlerin devam edeceğini belirtirken, düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor. Gram altında hem kritik hem de psikolojik seviye olan 2000 TL’nin test edileceği noktasında birleşen uzmanlar, ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise ayrışıyor.

FED MART’TA FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAYABİLİR

Ekim ayında 1810 dolara kadar gerileyen ons altın, İsrail-Filistin savaşının çıkmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve beklentilerden de hızlı gerileyen ABD enflasyon verisi sonrası yükselişini hızlandırdı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘faiz indirimi’ni telaffuz etmesiyle ons altın 2052 dolara kadar çıkarak yaklaşık 7 ayın zirvesini test etti. Ons altının tarihi zirvesi, Mayıs ayında gördüğü 2078 dolarda bulunuyor. Sarı madende asıl hikâyenin ise, Fed faiz indirimlerine başlayınca yazılması bekleniyor. Şu andaki piyasa fiyatlamalarında Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 40 ihtimalle Mart’ta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Dolar/TL tarafında da yükselişlerin sınırlı bir şekilde devamı beklenirken, ons altın ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketlerle gram altında yeni rekorlar kaçınılmaz görünüyor.

ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve global piyasalarda 2024 için oluşan zayıf dolar beklentisi, altına olan talebi arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2 haftada gördüğümüz yukarı yönlü hareket, bu hafta başında da devam etti ve gram altın 1900 TL seviyelerine ulaştı. Sert hareketlerin ardından önümüzdeki günlerde bazı düzeltme hareketleri bekleyebiliriz; ancak yukarı yönlü trendin önümüzdeki ay da devam edeceğini ve yılın son günlerinde 2000 TL seviyesinin test edilebileceğini düşünüyorum.



