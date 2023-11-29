Rekora koştu! Gram altın fiyatı 2000 TL ne zaman olur? Altınları yastık altında bekletecek tarih: ‘Her gün 3-5 kuruş yukarı olacak şekilde…’

Değeri ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyor. Buna katkı daha çok ons altın tarafında yaşanan yükseliş olurken, diğer taraftan dolar/TL’de görülen rekor seviyeler de gram altın fiyatını destekliyor. Uzmanlar, gram altında yükselişlerin devam edeceğini belirtirken, düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor. Gram altında hem kritik hem de psikolojik seviye olan 2000 TL’nin test edileceği noktasında birleşen uzmanlar, ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise ayrışıyor.
FED MART’TA FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAYABİLİR
Ekim ayında 1810 dolara kadar gerileyen ons altın, İsrail-Filistin savaşının çıkmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve beklentilerden de hızlı gerileyen ABD enflasyon verisi sonrası yükselişini hızlandırdı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘faiz indirimi’ni telaffuz etmesiyle ons altın 2052 dolara kadar çıkarak yaklaşık 7 ayın zirvesini test etti. Ons altının tarihi zirvesi, Mayıs ayında gördüğü 2078 dolarda bulunuyor. Sarı madende asıl hikâyenin ise, Fed faiz indirimlerine başlayınca yazılması bekleniyor. Şu andaki piyasa fiyatlamalarında Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 40 ihtimalle Mart’ta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.
Dolar/TL tarafında da yükselişlerin sınırlı bir şekilde devamı beklenirken, ons altın ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketlerle gram altında yeni rekorlar kaçınılmaz görünüyor.
ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve global piyasalarda 2024 için oluşan zayıf dolar beklentisi, altına olan talebi arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2 haftada gördüğümüz yukarı yönlü hareket, bu hafta başında da devam etti ve gram altın 1900 TL seviyelerine ulaştı. Sert hareketlerin ardından önümüzdeki günlerde bazı düzeltme hareketleri bekleyebiliriz; ancak yukarı yönlü trendin önümüzdeki ay da devam edeceğini ve yılın son günlerinde 2000 TL seviyesinin test edilebileceğini düşünüyorum.
"YILIN SON GÜNLERİNDE 2000 TL TEST EDİLEBİLİR"
SAMET ZAĞLI - ATA YATIRIM PORTFÖY YÖNETİM DİREKTÖRÜ - ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve global piyasalarda 2024
için oluşan zayıf dolar beklentisi, altına olan talebi arttırmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz 2 haftada gördüğümüz yukarı yönlü hareket, bu hafta başında da devam
etti ve gram altın 1900 TL seviyelerine ulaştı. Sert hareketlerin ardından
önümüzdeki günlerde bazı düzeltme hareketleri bekleyebiliriz; ancak yukarı
yönlü trendin önümüzdeki ay da devam edeceğini ve yılın son günlerinde 2000 TL
seviyesinin test edilebileceğini düşünüyorum.
"2024 İLK ÇEYREKTE GRAM ALTINDA 2000 TL TEST EDİLEBİLİR"
VAHAP TAŞTAN - YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER STRATEJİ VE YATIRIM
DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ YÖNETMENİ - Fed-FOMC’den uzun zaman sonra ilk defa faiz indirimine
ilişkin bir yorum geldi. Bu da Fed’de aslında 2024 yılı ortalarına doğru
başlayacak bir tartışmayı da şimdiden başlatmış oldu. Faizlerdeki gerileme ile
birlikte, 2 yıllık ABD tahvil faizi son 4 ayın en düşüğüne geriledi. Reel
faizlerin de gerilemesi, ons altında dün 2050 dolar fiyatlamasını beraberinde
getirdi. Gram altın tarafında şu an 1900 TL fiyatlanıyor. Ons altın bir süre
2000 dolar üzerindeki tutunmasını koruyabilir. Gram altının diğer bacağı olan
dolar/TL’deki görünüm ve beklentileri de hesaba katarsak 2024 yılı ilk
çeyreğinde gram altında 2000 TL seviyesinin test edilebileceği görüşündeyiz.
"GRAM ALTINDA YUKARI POTANSİYEL SÜRECEK"
RIDVAN BAŞTÜRK – BAŞTÜRK FİNANSAL DANIŞMANLIK KURUCUSU - Gram altının iki bileşeni olan ons altın ve dolar kurunda
son dönemde yukarı hareketlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu hareketler
gram altını neredeyse her gün yeni rekor seviyelere çıkarıyor.
Her ne kadar TMCB faiz artırımlarına devam etse de
dolar kurunda da yükselişler devam ediyor. Tabii bu yükselişler belirli bir
patikada gerçekleşiyor. Kura müdahale olduğu için, hareketler her gün 3-5 kuruş
yukarı olacak şekilde devam ediyor. Kur yükseldikçe, enflasyon beklentileri
artıyor. Bu nedenle, TL tarafı mevcut faiz oranına rağmen hala cazip
görülmüyor. Kısacası, orada bir kısır döngü söz konusu.
Dolar kurundaki yükselişlerin devamını bekliyorum. Bu durum
gram altını destekleyecektir.
Ons altın tarafında da yükselişler devam ediyor. Her ne kadar Ortadoğu riski
azalsa da ons altındaki yükseliş dikkat çekici. Burada dolar endeksi ve 10
yıllık faizde yaşanan baskı ons altını güçlendirdi. Fakat ABD’de enflasyon
riskinin yeniden gündeme geleceğini ve dolar endeksi ve faiz tarafında yeniden
yükselişler olacağını düşünüyorum. Seviye olarak 2070 dolar çok kritik bir
eşik. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu yıl banka krizi döneminde 2070 test
edilmiş ve düşüşler yaşanmıştı. Bu bölge geçilmediği sürece yeniden bir düşüş
ihtimali mevcut. Fakat geniş resimde görünüm pozitif olduğu için düşüşlerde
alım talebi gelecektir.