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RESİMLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne, baba, eşe ve sevgiliye ayetli, dualı, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı mesajları BURADA!

20.04.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı mesajları resimli, ayetli, dualı ve hadisli seçenekleriyle internette yerini aldı. Yılın ilk bayramı için geri sayım sürerken birçok vatandaş; anne, baba, eş ya da sevgilisini mutlu etmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Biz de sevdiklerinize göndermeniz için ayetli, dualı, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı mesajlarımı sizler için derledik. İşte WhatsApp, Instagram ya da Facebook'ta paylaşabileceğiniz resimli Kurban Bayramı mesajları...

Anne, baba, eş ya da sevgiliye özel resimli Ramazan Bayramı mesajları internette araştırılıyor. Yarın çok sayıda vatandaş, WhatsApp ve Telegram mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra; Intagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunarak, sevdiklerinin tebessüm etmesini sağlayacak. Anne, baba, eşe ve sevgiliye ayetli, dualı, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli Ramazan Bayramı mesajları...

RESİMLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023!

Ramazan Bayramı'n kutlu olsun. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Sevgiler...

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

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