Resmi Gazete’de yayımlandı! Marmara Denizi ile ilgili önemli karar! Tepki gecikmedi: “Marmara’nın sonunu getirebilir”

“MARMARA DENİZİ’NDE YAŞAMIN SONU DEMEKTİR”

Marmara’nın kirlilik tehdidi altında olduğu belirtilen açıklamada, "Üzerindeki kirlilik baskısı nedeniyle oksijen miktarı giderek azalan ve ortalama sıcaklığı olması gerekenden 3°C yüksek olan Marmara, son yıllarda yoğun plankton artışı ve müsilaj sorunlarıyla can çekişiyorken petrol arama ve sondaj çalışmaları denizel biyolojik çeşitliliğe ve deniz ekosistemine ciddi zararlar verecektir. Olası bir petrol sızıntısı ise kapalı bir deniz olan ve Marmara Denizi’nde yaşamın sonu demektir" ifadeleri yer aldı.