Sağlık raporu olanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Milyonları ilgilendiriyor!

Koronavirüsün patlak vermesiyle sağlık raporu en çok merak edilen, araştırılan konulardan birisi oldu. Sağlık raporu alan bir işçi eğer sosyal medya üzerinden tatil fotoğrafı atarsa, bu kişi işinden olabilir! İşyerinin ortamı sağlığını bozan kişi, kıdemini alıp işten ayrılabilir. İşyeri ve iş ortamı sağlığını bozan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten çıkabilir. İşte ayrıntılar...

SGK SAĞLIK RAPORU BEDELİNİ KARŞILIYOR MI?

Sevk belgesi düzenlenerek meslek hastalığı, maluliyet ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen kişilerin sağlık raporları kurum tarafından karşılanır.

SAĞLIK RAPORU BEDELİ HANGİ DURUMDA ÖDENMİYOR? Sağlık raporu bedelinin ödenmediği durumlar mevcut. Engellik, vasi tayini, ehliyet, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedelleri devlet tarafından karşılanmaz.

MESLEK HASTALIĞI TESPİTİ İÇİN HASTANEYE MÜRACAAT EDİLİRSE ÜCRET ÖDENİR Mİ? Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi sebeplerle hastaneye gönderilenler için düzenlenen sağlık raporlarını kurum karşılıyor. Bu yüzden ücret talep edilmez.

DEVLET MEMURU ATAMASININ ARDINDAN İŞE GİRMEK İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ KARŞILANIR MI? İşe giriş için talep edilen rapor özel amaçla kullanılacak durum bildirdiği için ücret karşılanmaz.