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Şartları taşıyıp başvuran herkes alıyor! Devletten her ay 1657 TL ödeme…

24.06.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli akrabası olup da evde bakan ve gerekli şartları taşıyanlara devletten bin 657 TL ödeme yapılıyor. Bu şartlar arasında kişinin en az yüzde 50 seviyesinde engelli olduğunu, ilgili sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekiyor.

Engelli bireylerin topluma kazandırılması adına ilk başta temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yoksulluk sorunuyla karşılaşmamaları gerekir. Engelli bireylerin bakım hizmetlerini çoğunlukla kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından karşılandığı biliniyor.

İşte evde bakım parası şartları...

Bu şekilde olup da bakım hizmetini yapan engelli bireylerin yakınlarına yardım parası ödeniyor. Bakım parası adı verilen bu ödeme ile engellilerin daha kaliteli bakım hizmeti alması ve ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu şartları taşıyan ve engelli yakınına bakan kişilere de bin 657,86 TL destek veriliyor.
Bu para engelliye bakacak kişiye ödeniyor. Bunun nedeni ise bakımın daha kaliteli bir şekilde olması olduğu söyleniyor. Bundan dolayı bu paranın bu amaçlar kullanılmasının vicdani bir sorumluluk olmasının yanında bir de gereklilik olduğu belirtiliyor.

ENGELLİ BAKIM PARASI ŞARTLARI

ENGELLİ BAKIM PARASI ŞARTLARI
Engelli bir yakınına bakan kişinin, evde bakım parası alabilmesi için bazı şartlar bulunuyor.

Bunlar şöyle;

Bunlar şöyle;
Engelli bireyin en az yüzde 50 engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla tespit edilmeli. (Yüzde 50’den düşük bir engellilik oranı olanlara bu yardım verilmez)
Engelli bireyin sağlık kurulu raporunda kişinin bakıma muhtaç olduğu belirtilmeli. Çünkü bakıma muhtaç olmayanlara evde bakım parası verilmez.
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