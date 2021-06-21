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Şehit yakınlarının maaşları ne kadar? Şehit yakınlarına ödenen maaşa zam gelecek mi?

21.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu oğullarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını vatan toprağına emanet ailelere şehitlik maaşı vermektedir. Şu anda şehit yakınlarına ödenen en düşük maaş 3 bin 203 TL’dir.

Vatanın her karış toprağı için kahramanca savaşan Türk askerlerine şehit olduklarında ailelerine maddi destek sağlanmaktadır. Şehitlik maaşı alan aileler, geçimlerini bu maaş ile sağlarken, en düşük şehitlik maaşı 3 bin 203 lira olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kamuda da şehit ailelerine ayrıcalık tanınırken, faizsiz kredi ile ev alma imkânı da sunulmaktadır.

Şehit yakınlarına ne kadar maaş ödeniyor?

SGK tarafından şehit ailelerine maaş, gazilere ise vazife malullüğü aylığı verilmektedir. FETÖ’nün hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit düşen kişilerin ailelerine şu anda en düşük 3 bin 203 TL maaş ödenmektedir. Ayrıca şehit ailelerine 88 bin 600 TL de tazminat verilecektir. Bağlanacak en düşük aylık tutarı 3 bin 203 TL olurken, şehitlerin kanuni mirasçılarına 88 bin 596 TL, bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 TL nakit ödeme yapılacak.
SGK’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden veya malul hale gelen sivil vatandaşların, kendilerine veya hak sahiplerine SGK tarafından aylık bağlanır. Aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınacak ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve kademe üzerinden hesaplama yapılacak. Bu çerçevede, bağlanacak en düşük aylık tutarı 3 bin 203 TL olacak.
Hayatını kaybeden veya aylık almaktayken vefat edenlerin hak sahiplerine, şehit veya gazi için ödenecek vazife malullüğü aylığı, herhangi kesinti olmaksızın tam olarak verilecek.
Vefat edenlerin kanuni mirasçılarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 lira, diğer malullere ise malullük derecelerine göre 66 bin 447 ila 22 bin 149 lira arasında, yaralananlara da 17 bin 719 lirayı geçmemek üzere yaralanma derecelerine göre, tespit edilen tutarda nakdi tazminat ödenecek.
Kamu personeli (memur) olanlardan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanlardan, hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere en yüksek devlet memuru aylığı, diğer malullere ise kendi görev aylıkları esas alınarak 30 yıl hizmet yapmış gibi SGK tarafından emekli ikramiyeleri ödenecek.
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Anahtar Kelimeler:
şehit sgk
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