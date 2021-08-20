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Selde ve yangında hayvanları ölenler için hibe başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hibe açıklaması

20.08.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında pek çok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, yaşanan sel ve yangınlarda hayvanlarını kaybeden vatandaşlar için verilecek hibe desteğini açıkladı. Peki selde ve yangında hayvanları ölenler için hibe başvurusu nasıl yapılır? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hibe açıklaması...

Önceki gün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın ve sel felaketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan sel ve yangınlarda hayvanlarını kaybetmiş olan vatandaşlar için her türlü desteğin verileceğini ve hibe desteği yapılacağını açıkladı. Peki selde ve yangında hayvanları ölenler için hibe başvurusu nasıl yapılır?

SEL VE YANGINDA HAYVANLARI ÖLENLER İÇİN HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, yanan orman alanlarının turizm dahil başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını ve tekrardan ağaçlandırılacağını söyledi. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için ise bir sene içerisinde konutlarının teslim edileceğini aktardı.
Yangın ve sellere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük çaplı orman yangınlarının küresel bir sorun haline dönüştüğünden bahsetti. Erdoğan, yalnızca 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda ormanların yanı sıra 72 bin dekar ekili ve dikili alan, bin dekara yakın sera, 2 bin 590 ton depolu ürün, 2 bin 600 tarımsal yapının zarar gördüğüne dikkat çekti, bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4 bin 505 küçükbaş hayvan, 7 bin 749 arı kovanı, 29 bin 600 kanatlı hayvanın da öldüğünü aktardı.
Erdoğan yangın ve sellerde hayvanlarını kaybeden vatandaşlar için "Yangınlarda maddi zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarının telafisi için gereken her türlü çalışma yürütülmektedir. Zarar tespitleri yapılmıştır. Buna göre yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak sadece Antalya ve Muğla'da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Tüm hayvan kayıpları hibe olarak karşılanacaktır. Bitkisel üretim alanlarının ihyası için ihtiyaç duyulan fide, tohum, fidan gibi ürünler bedelsiz olarak hak sahiplerine verilecektir." şeklinde konuştu.
Hibe başvurusu hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak başvuru başladığında ve konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldığında sayfamızda yer vereceğiz.
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