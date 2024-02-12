Sevgilisine hediye alacaklar kara kara düşünüyor! Sevgililer Günü gelinceye kadar zam yağdı: En ucuz gül fiyatı dudak uçuklatıyor

4 KİŞİDEN 3'Ü İNTERNETTEN ALIYOR

Fiyatların bir iki hafta daha böyle gideceğini belirten Talayhan, “14 Şubattan sonra bir hafta daha böyle devam eder fiyatlar. Alışverişlerin yüzde 75’i internet üzerinden oluyor. 14 Şubat'ta internet üzerinde 200 adet siparişimiz var. Bizi arayacak olan müşterilerimiz var, onlardan ise 60-70 civarı bir sipariş bekliyoruz. Böyle özel günlerde 300 adet sipariş aldığımız da oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)