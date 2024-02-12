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Sevgilisine hediye alacaklar kara kara düşünüyor! Sevgililer Günü gelinceye kadar zam yağdı: En ucuz gül fiyatı dudak uçuklatıyor

12.02.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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7'den 70'e sevgilisi olan hemen herkesin sürpriz yapmak için elini cebine attığı 14 Şubat Sevgililer Günü'ne 2 gün kaldı. Sevgililer Günü hediyesi dendiğinde akla ilk gelen gül fiyatları ise dudak uçuklattı. İstanbul'da son iki haftada gelen zamlardan sonra gülün en ucuzu bile cep yakacak düzeyde. Yine de talep artıyor, gül almayı düşünenlerin 4'te 3'ü ise aynı yolu izliyor. Fiyatın inmesi için toplu alım yapılması gerekiyor.

Gülün kalitesinden satıldığı semte göre fiyatları değişiyor ancak en ucuzu bile özellikle geçen yılla karşılaştırıldığında kredi kartı kullandıracak düzeyde. Çiçekçiler alışverişlerin yüzde 75'inin internet üzerinden gerçekleştiğini açıkladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da çiçek fiyatları tavan yaptı. Geçen yıl 40 TL olan bir adet gülün fiyatı bu yıl 100 TL’ye kadar çıktı. Çiçekçiler, en ucuz gül fiyatlarının 100 TL’den başlayıp kalitesine göre 180 TL’ye kadar yükseldiği vurgularken iki hafta içinde çiçek fiyatlarına yüzde 50’ye varan zam geldiğini söyledi.

Çiçekçiler, Sevgililer Günü nedeniyle talebin arttığını ve fiyatların yükseldiğini ifade ederken, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin bütçelerinin zorlanabileceğini ve bu yüzden son yıllarda kredi kartıyla alışverişlerin arttığını dile getirdi.

"80 TL'YE İNDİREBİLİYORUZ"

"80 TL'YE İNDİREBİLİYORUZ"

14 Şubat sevgililer gününe özel tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Gül fiyatları geçtiğimiz seneye göre daha da yüksek olacak. Geçen yıl 40 ile 80 TL arasında değişiyordu bu sene ise 100 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Diğer çiçek fiyatlarıda yüksek. Çiçek lüks tüketim herkes alamıyor. O yüzden çoğu kişi işini görecek kadar gül alabiliyor.

Uygun çiçek tercih edenler de saksı bitkilerine yöneliyor. Buketlerimiz 400 TL’den başlıyor. İçerisinde gül isterlerse ise ortalama 400 ile bin 300 TL arasında fark olur. Semte göre kiralardan kaynaklı fiyatlar fark ediyor. Elimizdeki en ucuz gül fiyatı 100 TL diyebiliriz. Fakat 40 adet alınırsa 80 TL’ye kadar indirebiliyoruz” dedi.

4 KİŞİDEN 3'Ü İNTERNETTEN ALIYOR

4 KİŞİDEN 3'Ü İNTERNETTEN ALIYOR

Fiyatların bir iki hafta daha böyle gideceğini belirten Talayhan, “14 Şubattan sonra bir hafta daha böyle devam eder fiyatlar. Alışverişlerin yüzde 75’i internet üzerinden oluyor. 14 Şubat'ta internet üzerinde 200 adet siparişimiz var. Bizi arayacak olan müşterilerimiz var, onlardan ise 60-70 civarı bir sipariş bekliyoruz. Böyle özel günlerde 300 adet sipariş aldığımız da oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gül Sevgililer Günü hediye 14 şubat gül fiyatları
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