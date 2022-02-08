Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. 14 Şubat’a sayılı günler çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Sevgililer günü için binlerce gül stokladıklarını belirten çiçekçiler, güllerin hepsini satacaklarını söyledi. Sevgililer Günü’nde bir klasik haline gelen güllerin tanesi en ucuz olarak 30 TL’den satılacak.

Sevililer gününü kutlamak bu yıl 3 kat daha pahalı! Gülün tanesi...

Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. 14 Şubat’a sayılı günler çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Sevgililer günü için binlerce gül stokladıklarını belirten çiçekçiler, güllerin hepsini satacaklarını söyledi.

Sevgililer Günü’nde bir klasik haline gelen güllerin tanesi en ucuz olarak 30 TL’den satılacak.

“SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE 30 TL’DEN SATILACAK” Sevgililer Günü için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Yoğunluk olacak öyle bir beklentimiz var. Sevgililer Gününe özel ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Şu anda bir yoğunluk yok bir gün kala ve 14 Şubat günü çok yoğun oluyoruz. Bizlerde o yüzden sorun yaşamamak için şimdiden kadroyu kurup hazırlığımızı yapıyoruz” dedi.