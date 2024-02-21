Şeytani ikiz saldırısı! Kafe ve restoranlarda bunu yaparken dikkat 'Banka hesap bilgileriniz çalınabilir, eviniz soyulabilir, çocuğunuz kaçırılabilir'

Günlük hayatta, halka açık, şifresiz wi-fi ağları oldukça yaygınlaştı. Bu ağların hızlı bir şekilde büyümesi pek çok kişi için büyük bir kolaylık sağlasa da ciddi riskler de barındırıyor. Bir kafede otururken güvenli olduğu sanılan internet ağına bağlanıldığında tüm verilerin siber dolandırıcıların eline geçmesi ihtimali var. Son dönemde de yaygınlığı gittikçe artan şeytani ikiz saldırısı gündemde. Peki, siber saldırılardan korunmak için hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...

