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Şeytani ikiz saldırısı! Kafe ve restoranlarda bunu yaparken dikkat 'Banka hesap bilgileriniz çalınabilir, eviniz soyulabilir, çocuğunuz kaçırılabilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.02.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Kafelerde, restoranlarda ve otellerde ücretsiz şifresiz internet ağları oldukça yaygınlaşmış durumda. Ancak bu wi-fi ağları siber korsanların da gündeminde ve ciddi riskler barındırıyor. Tehlike saçan yeni yöntemin adı ise 'şeytani ikiz saldırısı'. Uzmanlar; o ağların hacker'lar tarafından taklit edilerek kurbanlarının o ağlara bağlanmasını beklediğini, sonrasında da tüm bilgilerin ele geçirildiğini söylüyor. Uzmanlar çarpıcı uyarılar yaparken alınabilecek önlemleri de açıkladı.

Günlük hayatta, halka açık, şifresiz wi-fi ağları oldukça yaygınlaştı. Bu ağların hızlı bir şekilde büyümesi pek çok kişi için büyük bir kolaylık sağlasa da ciddi riskler de barındırıyor. Bir kafede otururken güvenli olduğu sanılan internet ağına bağlanıldığında tüm verilerin siber dolandırıcıların eline geçmesi ihtimali var. Son dönemde de yaygınlığı gittikçe artan şeytani ikiz saldırısı gündemde. Peki, siber saldırılardan korunmak için hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...

Anlık Borsa

SİBER KORSANLARIN YENİ YÖNTEMİ: ŞEYTANİ İKİZ SALDIRISI

CNN Türk'te yer alan habere göre; Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say "Hackerlar her zaman o bilgisayarlara, telefonlara almak istediklerini, elde etmek istediklerini ele geçirmek için, girmek istedikleri noktalara sızmak için tek bir açığın peşindedir" ifadelerini kullandı.

Bir kafeye, restorana ya da otele gidildiğinde pek çok kişi oranın ücretsiz internet ağını kullanıyor.

Ancak siber korsanların gündeminde bu ağlar var.

İşte bu nedenle de risk oldukça büyük.

"İKİ TANE YÖNTEM KULLANIYORLAR"

"İKİ TANE YÖNTEM KULLANIYORLAR"

Say "İki tane yöntem kullanıyorlar aslında bu noktada bakıldığında. Bir, mevcut bir takım kafelerin, restoranların herhangi bir kamuya açık alandaki, ortamdaki sistemlerin, wi-fi'ların hack edilmesi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Wi-Fi
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