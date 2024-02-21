Şeytani ikiz saldırısı! Kafe ve restoranlarda bunu yaparken dikkat 'Banka hesap bilgileriniz çalınabilir, eviniz soyulabilir, çocuğunuz kaçırılabilir'

Günlük hayatta, halka açık, şifresiz wi-fi ağları oldukça yaygınlaştı. Bu ağların hızlı bir şekilde büyümesi pek çok kişi için büyük bir kolaylık sağlasa da ciddi riskler de barındırıyor. Bir kafede otururken güvenli olduğu sanılan internet ağına bağlanıldığında tüm verilerin siber dolandırıcıların eline geçmesi ihtimali var. Son dönemde de yaygınlığı gittikçe artan şeytani ikiz saldırısı gündemde. Peki, siber saldırılardan korunmak için hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...
CNN Türk'te yer alan habere göre; Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say "Hackerlar her zaman o bilgisayarlara, telefonlara almak istediklerini, elde etmek istediklerini ele geçirmek için, girmek istedikleri noktalara sızmak için tek bir açığın peşindedir" ifadelerini kullandı.
Bir kafeye, restorana ya da otele gidildiğinde pek çok kişi oranın ücretsiz internet ağını kullanıyor.
Ancak siber korsanların gündeminde bu ağlar var.
İşte bu nedenle de risk oldukça büyük.
Say "İki tane yöntem kullanıyorlar aslında bu noktada bakıldığında. Bir, mevcut bir takım kafelerin, restoranların herhangi bir kamuya açık alandaki, ortamdaki sistemlerin, wi-fi'ların hack edilmesi" dedi.