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Seyyanen zam, 3600 ek gösterge… 8077 liradan yararlanamamışlardı, Ankara’da sürpriz toplantı: Kamu işçisi, memuru, memur emeklileri dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
12.02.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret, emekli zammı, memur zammı, kamu işçisine ek protokol derken yeni çalışma ve emeklilik hayatına ilişkin yeni düzenlemelerin temelleri atılıyor. Bu kapsamda Ankara’da çok kritik bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm bakanlıkların Personel Genel Müdürleri ile yaptığı toplantısının detayları ortaya çıktı. O toplantıda memur emeklisine seyyanen zam, 3600 ek gösterge gibi kritik konular gündeme geldi.

Aralık ayında asgari ücret zammı ile başlayan maraton hala devam ediyor. Asgari ücretin ardından yüzde 37,57’lik enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı da 11,68’lik ek zam ile memur ve memur emeklileri gibi yüzde 49,25 oldu. 7.500 TL olan taban maaş ise 2.500 TL artırılarak 10.000 TL'ye yükseltildi.

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KAMU İŞÇİSİNE EK PROTOKOL

KAMU İŞÇİSİNE EK PROTOKOL

Emekliler için bu çalışmalar yapılırken kamu işçileri ile ilgili de önemli bir ek protokol imzalandı. Bu ek protokol ile kamuda çalışan 700 bin işçinin sözleşme tarihlerindeki farklılıktan kaynaklanan mağduriyetler giderildi ve tüm kamu işçilerinin zam oranlarının Ocak ayından geçerli olarak uygulanması sağlandı. Böylece aradaki maaş farklılıkları da giderildi.

MAAŞLARA 5 BİN LİRA OLARAK YANSIDI

MAAŞLARA 5 BİN LİRA OLARAK YANSIDI

Yapılan görüşmeler sonrasında kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yenilendi. Ek protokolle işçilere, yüzde 13 ek zam yapılmış oldu. Bu da maaşlara ortalama 5 bin lira zam olarak yansıdı. Söz konusu iyileştirmeden 237 bin işçinin yararlanması bekleniyor. Bu ek protokol hayata geçirilirken bir yandan da kamu işçilerinin ilave tediye (ikramiye) ödemeleri gerçekleştirildi.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE, BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE, BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK

Çalışma ve emeklilik hayatı için alınan kararlar peş peşe uygulamaya konulurken, şimdi ise emekliler için ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Yapılacak düzenlemeler arasında memura 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ- Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi gibi konular bulunuyor.

VEDAT IŞIKHAN’DAN SÜRPRİZ TOPLANTI KARARI

VEDAT IŞIKHAN’DAN SÜRPRİZ TOPLANTI KARARI

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, Ankara'da çok önemli bir toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm bakanlıkların Personel Genel Müdürleri ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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