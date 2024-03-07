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SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C fark etmiyor! Emeklinin gözü bankaların mart promosyonunda: Rakam ortaya çıktı

07.03.2024 14:56
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Emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ek zam gündemdeyken bankalar da emekli maaşı mart ayı promosyonlarını güncelledi. Bazı bankaların promosyon miktarı 15 bin TL'yi buldu. Emekliler bankalarla görüşmelere başladı.

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zam sonrası en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Zam oranları emeklilerin beklentilerinin altında kalınca emeklilerin gözü bankaların vereceği mart promosyonuna çevrildi. Peki en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor? İşte detaylar... Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

ING BANK

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.


1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise

9.000 TL 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir.

Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

GARANTİ

GARANTİ

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emekliler 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emekliler 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emekliler 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emekliler 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilir.

AKBANK

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka maaş emekli mart ayı
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