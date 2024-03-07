SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C fark etmiyor! Emeklinin gözü bankaların mart promosyonunda: Rakam ortaya çıktı

GARANTİ

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emekliler 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emekliler 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emekliler 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emekliler 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilir.