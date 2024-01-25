SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı! Emeklilere 2. ek zamda fark ne kadar oldu, hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo…

Emekli maaşına gelen ek zamlarda kısa süreli aralıklarla peş peşe artışa gidilmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Ek zamların devam edeceğine ilişkin iddialar sürerken Sözcü TV ekranlarında da dikkat çeken bir an yaşandı. İkinci ek zam kararının ardından gazeteci Ebru Baki, SGK uzmanı Özgür Erdursun’a ‘en son bu mudur hocam’ diye sordu. Erdursun’un bu soruya yanıtı ise kısa ve net oldu: ‘Bence, bu değildir!’

“MART ORTASINDA SEYYANEN ZAM GELEBİLİR”

Erdursun bu açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyon verileri açıklanacak enflasyon verilerinin açıklanması emekli aylıklarını netleştirmeyecek. Enflasyon farkının dışında ayrıca refah payı ne verilecek bu konu çok tartışılacak demiştik. Belli olduktan sonra da yine bu konuların tartışılmaya devam edeceğini seçimlere kadar belki seçimlerden sonra süreceğini söylemiştik. Mart ortasında seyyanen bir zam gelebilir. Çünkü şu anda emeklilerin durumundan ziyade anketlere bakıyor şu anda hükümet ve yapılan artış sonrasında bu artışların anketlere olumlu yansıması var mı, yok mu bunlara bakıyorlar. Seçimlerden ziyade şu anda Türkiye’de yine maaşlar konuşuluyor ekonomi konuşuluyor”