SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı! Emeklilere 2. ek zamda fark ne kadar oldu, hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo…

Son dakika haberi… Emekliye ek zam düzenlemesi son dakika gelişmeleri milyonlarca Bağ-Kur SSK emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Meclis SSK Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesi için dün onayı verdi. Zam oranları tüm herkes için yüzde 49,25’te eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10.000 liraya yükseldi. Emeklilere seçim öncesi yeni bir zam gelip gelmeyeceği gündemdeki sıcaklığını korurken SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilerin zammını hesapladı, seçim öncesi emekli maaşlarına 2 bin ile 4 bin TL arasında zam gelebileceği iddiasında bulundu.
Emekli maaşına gelen ek zamlarda kısa süreli aralıklarla peş peşe artışa gidilmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Ek zamların devam edeceğine ilişkin iddialar sürerken Sözcü TV ekranlarında da dikkat çeken bir an yaşandı. İkinci ek zam kararının ardından gazeteci Ebru Baki, SGK uzmanı Özgür Erdursun’a ‘en son bu mudur hocam’ diye sordu. Erdursun’un bu soruya yanıtı ise kısa ve net oldu: ‘Bence, bu değildir!’
“MART ORTASINDA SEYYANEN ZAM GELEBİLİR”
Erdursun bu açıklamasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyon verileri açıklanacak enflasyon verilerinin açıklanması emekli aylıklarını netleştirmeyecek. Enflasyon farkının dışında ayrıca refah payı ne verilecek bu konu çok tartışılacak demiştik. Belli olduktan sonra da yine bu konuların tartışılmaya devam edeceğini seçimlere kadar belki seçimlerden sonra süreceğini söylemiştik. Mart ortasında seyyanen bir zam gelebilir. Çünkü şu anda emeklilerin durumundan ziyade anketlere bakıyor şu anda hükümet ve yapılan artış sonrasında bu artışların anketlere olumlu yansıması var mı, yok mu bunlara bakıyorlar. Seçimlerden ziyade şu anda Türkiye’de yine maaşlar konuşuluyor ekonomi konuşuluyor”
SGK Uzmanı emekli maaşlarına ilişkin olarak şu değerlendirmeleri yaptı:
Enflasyon verileri açıklanacak, enflasyon verilerinin açıklanması emekli aylıklarını netleştirmeyecek. Enflasyon farkı dışında ayrıca refah payı ne verilecek, bu konu çok tartışılacak demiştik. Ayın 15'ine kadar bu konu tartışılır, belli olduktan sonra da yine bu konular tartışılmaya devam edilecek. Ne zamana kadar, seçimlere kadar...
Gelebilir. Şu anda emeklilerin durumundan ziyade anketlere bakıyor hükümet. Yapılan artışların anketlere olumlu yansıması İstanbul, İzmir, Ankara için var mı yok mu buna bakıyorlar. Türkiye'de seçimlerden ziyade ekonomi, aylıklar konuşuluyor.
Muhalefet de bir nebze olsun dillendirmeye başlayınca ekstra yüzde 6. 68'lik bir oran açıklandı. Kötü mü oldu, kötü olmadı. SSK, Bağkur emeklileri için iyi oldu ama emekli sandığı emeklilerinin kendilerinin toplu sözleşmeyle yasal olarak hakları vardı. Toplu sözleşmeyle elde etmiş oldukları yasal hakla birlikte bir miktar fazla fark almaları gerekirken toplu sözleşmenin anlamı kalmadan SSK Bağkur emeklileri aynı farkı alacak.
Büyük ihtimalle devlet memurlarına verilen yüzde 49'luk ve 25 oranına hükümet SSK - Bağkur aylıklarının zam oranlarına da aynı şekilde artırarak yansıtacak. Bu durum emeklileri mutlu edecek mi?