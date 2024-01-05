FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK uzmanının emeklilik sözü EYT'liler arasında hızla yayıldı... Milyonlarca liradan bahsediliyor! Harekete geçildi

SGK uzmanının emeklilik sözü EYT'liler arasında hızla yayıldı... Milyonlarca liradan bahsediliyor! Harekete geçildi

05.01.2024 10:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle kandırdığı mağdurlardan 10 milyon lira toplandığı iddia edilen SGK uzmanı ortadan kayboldu. Olayla ilgili çok sayıda kişi şikayetçi olurken inceleme başlatıldığı öğrenildi. Sırra kadem basan SGK uzmanının bulunması için de çalışma başlatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A., Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olmayı hayal edenlere, işlemlerinde kolaylık sağlamayı vaat etti.

Keşfet

KOLAY EMEKLİLİK VAADİYLE 10 MİLYON LİRA TOPLAYAN MEMUR ORTADAN KAYBOLDU

Memurun bu vaadi, emeklilik için başvuru yapmaya hazırlananlar arasında kısa sürede yayıldı.

10 MİLYON LİRAYLA ORTADAN KAYBOLDU

10 MİLYON LİRAYLA ORTADAN KAYBOLDU

EYT’den emekli olacaklara kolaylık sağlayacağı beyan eden SGK uzmanı E.A., piyasadan topladığı yaklaşık 10 milyon TL ile ortadan kayboldu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kolay emeklilik sözü veren E.A.’nın ortadan kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi şikayetçi oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında bugün müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

SGK UZMANI ARANIYOR

SGK UZMANI ARANIYOR

10 milyon lirayla ortadan kaybolduğu ileri sürülen E.A.’nın bulunması için de çalışma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sgk emeklilik emekli
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesinde yeni detay!

En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesinde yeni detay!

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Emekliye 'ek zam' iddiası: "Üstünü Erdoğan tamamlayacak"

Emekliye 'ek zam' iddiası: "Üstünü Erdoğan tamamlayacak"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.