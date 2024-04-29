Siirt'te yapılıyor, kilometrelerce uzaklıktan talep görüyor! Kilosu 130 TL, 200 kilo alan bile var

"İL DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR"

İl dışından da peynire yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, "İzmir’e, İstanbul’a, Ankara’ya, Mersin’e her yere gidiyor bu peynir. Bizim peynir bir numara çok kalitelidir. Kışlık herkes alıyor bunu. Biz de burada satıyoruz." ifadesini kullandı.