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Siirt'te yapılıyor, kilometrelerce uzaklıktan talep görüyor! Kilosu 130 TL, 200 kilo alan bile var

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 11:50
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Siirt'te üretilen yayla peynirinin taleplisi çok! İstanbul, İzmir ve Mersin'den yoğun talep var. Kilosu 130 TL'ye satılan peyniri 200 kilogram alan bile oluyor.

Siirt'te üretilen yayla peynirinin taleplisi çok! İstanbul, İzmir ve Mersin'den yoğun talep var. Kilosu 130 TL'ye satılan peyniri 200 kilogram alan bile oluyor. Üreticiler yaz aylarında kilo fiyatının 200 TL'ye çıkabileceğini söyledi.

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Siirt’te yapılan yayla peynirinin İstanbul, İzmir ve Mersin’de yoğun talep gördüğü belirtildi. Her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte göçerler tarafından yaylalarda üretilen Siirt’in yöresel peyniri, bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı.

Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, "Peynir göçer peyniridir. Kışlık peyniri burada satıyoruz ve herkes kış için peynir alıyor. Kimi 50, 100, 150, 200 kilogram peynir alıyor."diye konuştu.

Toprakçı, "Bizim Siirt peyniri meşhurdur. Hepsi koyun peyniridir, göçerlerindir. Çemikari Pervari tarafından geliyor. Tabi şimdi havalar daha sıcak olmamış ama 20 gün 1 aya kadar bütün peynir satılıp biter" dedi.

"İL DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR"

"İL DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR"

İl dışından da peynire yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, "İzmir’e, İstanbul’a, Ankara’ya, Mersin’e her yere gidiyor bu peynir. Bizim peynir bir numara çok kalitelidir. Kışlık herkes alıyor bunu. Biz de burada satıyoruz." ifadesini kullandı.

Toprakçı şunları kaydetti:

"Yayladan gelen peyniri biz buradan satıyoruz. Kışlık peyniri bazıları yer altına koyuyorlar, bazıları ise soğuk hava deposuna koyuyorlar. Şu anda kilosu 130 TL ama yaz ilerledikçe 200 TL’ye kadar da çıkabilir’’

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Anahtar Kelimeler:
peynir Siirt kilo talep
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Siirt'te yapılıyor, kilometrelerce uzaklıktan talep görüyor! Kilosu 130 TL, 200 kilo alan bile var

Siirt'te yapılıyor, kilometrelerce uzaklıktan talep görüyor! Kilosu 130 TL, 200 kilo alan bile var

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