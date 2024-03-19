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  4. Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

19.03.2024 12:22
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Gıdada fahiş artışlar sonrası vatandaşlar uygun fiyatlı ürünlere yönelirlem TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar taklit ve tağşiş konusunda uyardı. Bayraktar en çok hile yapılan 4 ürünü sıralarken, "Ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusunda uyarıda bulunarak, "Ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır." ifadesini kullandı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, gıda fiyatlarının artmasıyla tüketicilerin daha ucuz ürünlere yöneldiğine, bu durumu fırsat bilen bazı satıcıların gıda ürünlerinde hile ve sahtekarlığa başvurduğuna işaret etti.

Bazı gıda ürünlerinin gerek merdiven altında gerekse taklit-tağşişle üretildiğine ve "uygun fiyat" adı altında satışa sunulduğuna dikkati çeken Bayraktar, gıda ürünlerinde artan taklit ve tağşişin üreticiler için ekonomik kayıplara sebep olduğunu, ihracatı da olumsuz etkilediğini belirtti.

EN ÇOK TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

EN ÇOK TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

Sofralarda en çok tüketilen ürünlerden zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başında geldiğine işaret eden Bayraktar, "Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor" dedi.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor"

"Zeytinyağında ise içeriğinin ne olduğu belli olmayan yağların katılması gibi birçok farklı taklit ve tağşiş yöntemi kullanılıyor. Balda, üretim aşamasından sonra şurupların katılması, farklı özellikteki kalitesiz balların karıştırılması, düşük rutubet içeriğine sahip ballara su katılması gibi tağşişler oldukça yaygındır."

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı TZOB hile ürün
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