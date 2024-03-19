Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

EN ÇOK TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

Sofralarda en çok tüketilen ürünlerden zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başında geldiğine işaret eden Bayraktar, "Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor" dedi.