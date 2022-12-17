Soğuk havaların gözbebeği! Burdur Salebi el yakıyor: Kilosu 3 bin TL…

Kahve ve çay kadar geleneksel olan ve kış aylarında en sık tüketilen içeceklerden birisi olan salep, Burdur’un Bucak ilçesinden tüm Türkiye'ye servis ediliyor. Soğuk havalarda ellerden düşmeyen salep aslında salepgiller familyasından gelen otsu bir bitki çeşidi. Mor veya kırmızı renkteki çiçek kısımları salkım salkım, gövde kısmı da silindirik ve dik şekilde. Asıl salep olarak bardaklarla buluşan faydalı toz, salebin yumrularından elde ediliyor. Türkiye'nin Ege, Marmara, Batı Karadeniz bölgelerinde yetişme alanları bulunan salep, özellikle Burdur'un Bucak ilçesinde çok fazla yetişiyor. Bucak salebi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak 2021 yılında tescillendi.