ŞOK hafta sonu fırsatları neler? 11-14 Eylül ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan ŞOK'ta haftanın fırsatları devam ediyor. 11-14 Eylül arası ŞOK marketlerde kek kalıbı, tava, tencere, saklama kabı gibi ürünler uygun fiyatıyla satılacak. Colgate 360 visible White diş fırçası 16,90 TL yerine 9 TL'den müşteriye sunulacak. İşte ayrıntılar...