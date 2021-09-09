ŞOK hafta sonu fırsatları neler? 11-14 Eylül ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan ŞOK'ta haftanın fırsatları devam ediyor. 11-14 Eylül arası ŞOK marketlerde kek kalıbı, tava, tencere, saklama kabı gibi ürünler uygun fiyatıyla satılacak. Colgate 360 visible White diş fırçası 16,90 TL yerine 9 TL'den müşteriye sunulacak. İşte ayrıntılar...
İŞTE ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
11-14 Eylül tarihleri arasında Ada ikili koltuk 399 TL'den satılacak. Bu ürünün montaj kutusunda kurulum ekipmanı ve kurulum şeması mevcuttur. Yastık kılıfları fermuarlı ve yıkanabilir olup ikili koltuğun genişliği 125 cm, yüksekliği 90 cm, derinliği 60 cm, oturum yüksekliği 40 cm, oturum derinliği ise 60 cm'dir.
Yalnızca ŞOK'a özel 8'li tuvalet kağıdı 15,25 TL yerine 12 TL'den satılacak.
1-14 Eylül tarihleri arasında geçerli desenli kavanozlar uygun fiyatlarıyla alıcının beğenisine sunulacak.
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