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Son dakika: 3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün! Meclis tatilden önce süreci bitirecek

16.02.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bugün bir toplantı gerçekleştirecek. 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı bugün saat 10.30’da yapılacak.

3600 ek gösterge için toplanıyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.
3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

Bakan müjdesini vermişti

Bakan müjdesini vermişti
Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
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