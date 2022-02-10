Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika: ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları gelecek. Tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde oluştu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, talebin soğuması ve arzı sınırlayan faktörlerin bir kısmının ortadan kalkması ile ABD'de enflasyonun yılsonuna doğru yavaşlayacağını öngördü.

Ancak fiyat baskılarının hafiflemelerinin ne kadar uzun zaman alacağının net olmadığını belirten Mester, Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteğin bir kısmını azaltarak talebin aşağı çekilmesine yardım etmesi gerekeceğini vurguladı.

PİYASALAR FED’İ FİYATLAMAYA BAŞLADI

Öte yandan piyasalar Fed’in Mart ayından itibaren art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Altın fiyatları, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı potansiyelini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte ons başına 1800 dolar seviyesinde sıkıştı.