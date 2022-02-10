Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika: ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları gelecek. Tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde oluştu.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, talebin soğuması ve arzı sınırlayan faktörlerin bir kısmının ortadan kalkması ile ABD'de enflasyonun yılsonuna doğru yavaşlayacağını öngördü.
Ancak fiyat baskılarının hafiflemelerinin ne kadar uzun zaman alacağının net olmadığını belirten Mester, Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteğin bir kısmını azaltarak talebin aşağı çekilmesine yardım etmesi gerekeceğini vurguladı.
PİYASALAR FED’İ FİYATLAMAYA BAŞLADI
Öte yandan piyasalar Fed’in Mart ayından itibaren art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Altın fiyatları, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı potansiyelini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte ons başına 1800 dolar seviyesinde sıkıştı.
Altın fiyatları kritik veriye odaklandı
ONS ALTIN
Ons altın, haftaya 1.807 dolar civarında başladıktan sonra art arda dört günü de kazançla kapattı. Hafta başından bu yana yüzde 1,4 yükseliş kaydeden değerli metal, perşembe günü enflasyon verisi öncesinde 1.834 dolar civarında işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Haftaya 788 TL seviyesinde başladıktan sonra salı günü 800 TL’nin üzerini gören gram altın, haftanın kalanında dar bir bant aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, perşembe günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 798 TL civarında bulunuyor.
DEĞERLİ METALİN CAZİBESİ ARTABİLİR
ABD enflasyon verisi öncesinde görüşlerini paylaşan Extinity analisti Han Tan, “Fiyatlar Perşembe günkü ABD enflasyon rakamlarının etkileriyle de mücadele edecek. Bu sayede Fed’i daha agresif bir politika duruşuna yönlendiren kalıcı enflasyonist baskılara dair daha fazla kanıt değerli metalin cazibesini azaltabilir” dedi.
"ALTIN İÇİN ÖNEMLİ HAFTA"
OANDA aracı kurumunda kıdemli piyasa analisti olan Edward Moya, şu yorumu yapıyor:
Bu hafta daha sonra ortaya çıkacak daha büyük verilerin bir kısmı ile daha çok bekle ve gör yaklaşımı var. Altın, 1.800 dolar civarında büyük bir destek oluşturduğunu gösterdi ve bu, altın için önemli bir hafta olacak.
ALTIN FİYATI YÜKSELECEK Mİ?
Piyasaların ABD enflasyonuna odaklandığını kaydeden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 780-800 lira fiyat aralığının halen geçerli olduğunu, aman aman bir yükseliş beklemediğini ifade etti. ABD'deki enflasyon verilerinin Şubat, Mart ve Nisan'da yüksek gelmesini beklediğini ifade eden İslam Memiş, her yüksek enflasyon açıklandığında bir tepki yükselişi olacağını ancak bunun öyle aman aman bir yükseliş olmayacağının da altını çizdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum