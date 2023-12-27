SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET belli oldu! Birbirinden farklı rakamlar konuşuluyordu... 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu

Asgari ücret zammı belli oldu. Son dakika haberine göre milyonların beklediği 2024 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantı sonrası netleşti. Günlerdir merak edilen "2024 asgari ücret zammı kaç TL oldu?" sorusu Ankara'da yapılan kritik toplantı sonrası yanıt buldu. Asgari ücret için zam pazarlığındaki taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişti. Erdoğan'ın daveti üzerine Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından yetkililer aynı masada buluştu. Asgari ücret zammı kararı netleşti. Günlerdir konuşulan rakamın resmileşmesi ise dikkat çekti.
İşte 2024 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem TÜRK-İŞ hem TİSK hem de hükümet yetkililerini Ankara'ya davet etti. Tarafların anlaşması durumunda asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyordu, beklenen de oldu. Yeni asgari ücret, işçi ve işveren taraflarının istediği rakam ile hükümetin teklifi sonucu belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi ve işveren yaptığı görüşme 19.00 sularında sona erdi. Asgari ücret açıklaması için saat 19.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle kameraların karşısına geçti.
Kritik toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, canlı yayında alınan zam kararını duyurdu.
Bakan Işıkhan'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamaları şöyle:
"Asgari Tespit Komisyonu'muz 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir. Öncelikle bu süreci olumlu hem makul yaklaşımları ile ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara sayın TÜRK-İŞ Ergün Atalay’a ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’a komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. İşçi ve işveren tarafı ülkemizin mevcut şartlarını rasyonel şekilde ele alarak fikir birliğine varmışlardır.
700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.
Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmenin memnuniyet içerisindeyiz."
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle;
"2,5 saattir dördümüz bir toplantı yaptık. Türk İş olarak 2 saat evveline kadar resmi bir rakam söylemedik. 2 saat önce resmi rakamı telaffuz ettik.
Asgari ücret 11 milyon kişiyi ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık öğesidir. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldu.
Türk İş'in talebi; Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik, 18 bin liraydı yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı.
Ama anlaştıkları rakam 17 bin lira. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef ülkemde geçim ücreti oldu. Enflasyon durmadığı sürece yılda bir kere asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz."