FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET belli oldu! Günlerdir konuşulan o rakam doğru çıktı... 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET belli oldu! Günlerdir konuşulan o rakam doğru çıktı... 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu

27.12.2023 16:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret zammı açıklandı... Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı milyonlarca çalışanın maaşına yansıyacak 2024 asgari ücret zam oranı belli oldu. 'Asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? Kaç TL zam geldi?' soruları Ankara'daki kritik toplantı sonrası yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından yetkililerle bir araya geldi. Toplantı sonrası Bakan Işıkhan, asgari ücret zam kararını duyurdu. Yeni yılda asgari ücrete yüzde 49 zam geldi ve 17 bin 2 TL oldu.

Asgari ücret zammı belli oldu. Son dakika haberine göre milyonların beklediği 2024 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantı sonrası netleşti. Günlerdir merak edilen "2024 asgari ücret zammı kaç TL oldu?" sorusu Ankara'da yapılan kritik toplantı sonrası yanıt buldu. Asgari ücret için zam pazarlığındaki taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişti. Erdoğan'ın daveti üzerine Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadından yetkililer aynı masada buluştu. Asgari ücret zammı kararı netleşti. Günlerdir konuşulan rakamın resmileşmesi ise dikkat çekti.

İşte 2024 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...


Keşfet

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem TÜRK-İŞ hem TİSK hem de hükümet yetkililerini Ankara'ya davet etti. Tarafların anlaşması durumunda asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyordu, beklenen de oldu.  Yeni asgari ücret, işçi ve işveren taraflarının istediği rakam ile hükümetin teklifi sonucu belirlendi.

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi ve işveren yaptığı görüşme 19.00 sularında sona erdi. Asgari ücret açıklaması için saat 19.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren temsilcileriyle kameraların karşısına geçti.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Kritik toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, canlı yayında alınan zam kararını duyurdu.

Bakan Işıkhan'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Asgari Tespit Komisyonu'muz 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir. Öncelikle bu süreci olumlu hem makul yaklaşımları ile ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara sayın TÜRK-İŞ Ergün Atalay’a ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’a komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. İşçi ve işveren tarafı ülkemizin mevcut şartlarını rasyonel şekilde ele alarak fikir birliğine varmışlardır.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 49 ZAM: 17 BİN 2 TL OLDU!

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 49 ZAM: 17 BİN 2 TL OLDU!

700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmenin memnuniyet içerisindeyiz."

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 18 BİN TL'YDİ

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 18 BİN TL'YDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle;

"2,5 saattir dördümüz bir toplantı yaptık. Türk İş olarak 2 saat evveline kadar resmi bir rakam söylemedik. 2 saat önce resmi rakamı telaffuz ettik.

Asgari ücret 11 milyon kişiyi ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık öğesidir. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldu.

Türk İş'in talebi; Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik, 18 bin liraydı yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı.

Ama anlaştıkları rakam 17 bin lira. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef ülkemde geçim ücreti oldu. Enflasyon durmadığı sürece yılda bir kere asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret memur zammı son dakika son dakika haberi Asgari ücret zammı asgari ücret ne kadar oldu emekli zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
En Çok Okunan Haberler
Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.