SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET belli oldu! Günlerdir konuşulan o rakam doğru çıktı... 2024 asgari ücret zam oranını Bakan Işıkhan duyurdu

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 18 BİN TL'YDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları şöyle;

"2,5 saattir dördümüz bir toplantı yaptık. Türk İş olarak 2 saat evveline kadar resmi bir rakam söylemedik. 2 saat önce resmi rakamı telaffuz ettik.

Asgari ücret 11 milyon kişiyi ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık öğesidir. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldu.

Türk İş'in talebi; Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik, 18 bin liraydı yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı.

Ama anlaştıkları rakam 17 bin lira. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef ülkemde geçim ücreti oldu. Enflasyon durmadığı sürece yılda bir kere asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz."

