SON DAKİKA | Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi herkesin gözü asgari ücret zammında! Her şeyi 'Refah payı' belirleyecek, %40 - %50 derken...

Son dakika asgari ücret haberi: Binlerce kişi 2024'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yüzde 50'nin üzerinde bir artış konuşulurken henüz rakamlar netleşmedi. Gözler asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Asgari ücret maratonunun başlamasına az bir süre kala yeni yılda uygulanacak asgari ücretle ilgili rakamlar gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik uzmanı Murat Bal, olası 2024'teki asgari ücret rakamlarını açıkladı.



2024'TE İKİ KEZ Mİ BELİRLENECEK? Haber Global'in haberine göre sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal şunları ifade etti: "Asgari ücret bir komisyon tarafından belirleniyor. Aralık ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gözetiminde bir komisyon toplanıyor. 5 kişi işveren, 5 kişi işçi ve hükümet tarafından komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun çalışmalarıyla asgari ücret gelecek yıl netleşecek.

2022 ve 2023'te asgari ücret 2 kez belirlenmişti. 2024'te de nasıl olacağı enflasyon oranıyla da alakalı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI 2020'de net 2324,70 TL olan asgari ücret 2021'de net 2825.90 TL oldu. 2022'de 2 kez değişti, 4253 ve 5500 TL olarak. 2023'te asgari ücret ilk önce 8506 sonra da 11402 TL olarak belirlendi.

BEKLENEN ENFLASYON VURGUSU 2024 yılı için ne olacak diye düşünürsek Bakan Mehmet Şimşek bundan sonraki artışlarda beklenen enflasyonun uygulanacağını söylemişti. Beklenen enflasyonda yüzde 65 olarak açıklandı. İlk 6 aylık gerçekleşen enflasyonu çıkardığımızda yüzde 41 artı refah payına ulaşıyoruz. Bu da yüzde 45 ila 50 arasında bir asgari ücret artışı olacağını işaret ediyor.