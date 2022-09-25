SON DAKİKA | Çalışanları ilgilendiren haber! Maaşlarda kesinti yapılıyordu, gelir vergisi dilimlerine düzenleme geliyor

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçiler derken, yeni bir düzenleme için harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanların kazançları üzerinden ödedikleri vergi olan gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştüğünü ifade ederek çalışanlara güzel haberi verdi. İşte gelir vergisi dilimlerinde düzenlemeyle ilgili detaylar...

BAKAN BİLGİN DUYURDU: YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçiler ve vergi dilimleriyle ilgili yapılan son hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. HAK-İŞ ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bilgin EYT’yle ilgili “Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

90 bin taşeron işçinin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını açıklayan Bilgin, asgari ücrete ilişkin mesajlarını yineledi.

Bilgin “Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” diye konuştu.

VERGİ DİLİMİ GÜNDEMDE Vergi dilimleriyle ilgili sorun olduğunu belirten Bakan Bilgin “Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir.