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SON DAKİKA | Çalışanları ilgilendiren haber! Maaşlarda kesinti yapılıyordu, gelir vergisi dilimlerine düzenleme geliyor

25.09.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışanları ilgilendiren yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Yılın son aylarına doğru çalışanların maaşlarından kesinti yapılmasına neden olan gelir vergisi dilimleri için çalışmalara başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştüğünü ifade ederek "Bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçiler derken, yeni bir düzenleme için harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanların kazançları üzerinden ödedikleri vergi olan gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştüğünü ifade ederek çalışanlara güzel haberi verdi. İşte gelir vergisi dilimlerinde düzenlemeyle ilgili detaylar...

BAKAN BİLGİN DUYURDU: YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçiler ve vergi dilimleriyle ilgili yapılan son hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. HAK-İŞ ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bilgin EYT’yle ilgili “Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
90 bin taşeron işçinin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını açıklayan Bilgin, asgari ücrete ilişkin mesajlarını yineledi.
Bilgin “Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” diye konuştu.

VERGİ DİLİMİ GÜNDEMDE

VERGİ DİLİMİ GÜNDEMDE
Vergi dilimleriyle ilgili sorun olduğunu belirten Bakan Bilgin “Biz toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti toplu sözleşme sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Yani vergi dilimlerindeki artışın, ücretlerin niteliğini, alım gücünü aşındırmamasını istiyoruz. Bu haklı bir taleptir.
Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı’mızla da görüşmelerimiz var. Bu konu önemlidir. Özellikle ücretlerin yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hâle getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu konuyu da Bakan Bey’le görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşımda olduğumuzu belirtmek isterim” değerlendirmesini yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
vergi maaş çalışan
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