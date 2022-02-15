Son dakika: Elektrik faturası için yeni formül: Çifte destek geliyor! Kritik gün yarın...

Son dakika: Elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşlar çeşitli tasarruf yöntemlerine giderken, hükümet ise faturaları tamamen düşürecek yolları aramanın peşinde. Bu kapsamda faturalara yönelik birçok yeni yöntem konuşulurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacağı öğrenildi. Toplantıda enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeyle meskenlerdeki kademe günlük 7’den 8 kilovatsaate çıkarılması ve esnafa kademeli tarife gibi formüller masada olacak...

İndirimli elektrik için yeni formül

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, Türkiye global enerji zamlarını vatandaşa en az oranda yansıtmaya çalışırken, enerji yükünün vatandaş lehine azaltılması için yeni çalışmalar da yarın Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi.

Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündeme geldi.

Ayrıca faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de kabinede ele alınacak. Tüm abone gruplarında KDV indiriminin söz konusu olmayacağı ifade ediliyor. Düzenlemeden en kazançlı çıkacak tarife grubu ise esnaflar olacak.

Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.