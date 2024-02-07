SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu: Emekliler dikkat, sürpriz gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV canlı yayınında emekli bayram ikramiyeleri için dikkat çeken son dakika gelişmesini paylaştı. 2'şer bin TL olmak üzere yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılacağının sinyalini verdi. "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.
Bakan Işıkhan, "Emekliler bizim için çok değerli. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme konusu emeklilerimiz için de geçerli. Bayram ikramiyesi de AK Parti döneminde gerçekleşti. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. 2 bin TL ile başladık daha sonra 2.200 TL'ye ardından da 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını öncelendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun, Hazine Bakanımız ile görüşeceğiz gerekli değerlendirmeleri yapıp Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.
İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.
Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.
Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız.
EYT kapsamındaki düzenlemeden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. 950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz.
Emekliler yılı kapsamında faaliyetler çeşitlenerek artacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.