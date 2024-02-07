SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu: Emekliler dikkat, sürpriz gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV canlı yayınında emekli bayram ikramiyeleri için dikkat çeken son dakika gelişmesini paylaştı. 2'şer bin TL olmak üzere yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılacağının sinyalini verdi. "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

Bakan Işıkhan, "Emekliler bizim için çok değerli. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme konusu emeklilerimiz için de geçerli. Bayram ikramiyesi de AK Parti döneminde gerçekleşti. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. 2 bin TL ile başladık daha sonra 2.200 TL'ye ardından da 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını öncelendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun, Hazine Bakanımız ile görüşeceğiz gerekli değerlendirmeleri yapıp Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.



