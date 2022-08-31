SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

Son dakika haberi: Son bir aydır vatandaşın gündemindeki en önemli konulardan emekli promosyonları. Bu süreçte 10 bin liraya kadar çıkan emekli promosyon ikramiyeleri bankaları büyük bir yarışın içine soktu. Bankaların emekli promosyon kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sadece mevcut emeklilerin değil, yeni emeklilerin de faydalandığı promosyonlar için bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Ancak promosyon ödemesinden faydalanmak isteyenler için bugün son gün. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE İŞLEM YAPILABİLİYOR

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA SON GÜN

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.