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SON DAKİKA | Emeklileri üzecek promosyon kararı! 20 bin TL konuşulurken, kamu bankaları çekildi

23.09.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bankaların verdiği emekli promosyonlarıyla ilgili sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Yeni yılda emekli zam oranlarının belli olmasıyla bankaların promosyonları 20 bin TL'ye kadar yükseltmesi beklenirken, kamu bankalarının aldığı karar dikkat çekti. Özellikle mahallesinde ve ilçesinde özel banka olmayan emeklileri üzecek olan karar gündem yarattı. Yaşanan gelişmeyi duyan emekliler sitem ederken, çok üzgün olduklarını belirtiyor.

Son dakika: Emekli promosyonları için alınan yeni karar emekliyi üzecek. Yeni yılda emekli zam oranının belli olmasıyla özel bankaların promosyon miktarını 15 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyordu. Hatta öyle ki bu rakamın 20 bin TL'ye çıkacağını söyleyen de var. Emekliler ise yüksek promosyon veren bankayı ararken, gözler kamu bankalarına çevrilmişti.

SON DAKİKA: KAMU BANKALARINDAN 'PROMOSYON' KARARI

Show Haber'de yer alan habere göre; kamu bankalarının promosyon miktarını güncellemesi beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamu bankaları en fazla 750 TL promosyon verirken, bu miktar sabit tutuldu.

1

YAKININDA ÖZEL BANKA OLMAYAN EMEKLİLER ÜZÜLECEK

Kamu bankalarının promosyonunu yükseltmemesi, özellikle mahallesinde, ilçesinde özel banka olmayan emeklileri üzdü.

2

YENİ YILDA EMEKLİ PROMOSYONLARI 20 BİN TL OLABİLİR

Kamu bankalarının promosyon kararı yeni yılda özel bankalar arası yarışı daha da hızlandıracak gibi. Beklentiler şimdiden 15 bin TL ama bazı bankaların çıtayı 20 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyor.

3

2022 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, HANGİ BANKADA?

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası tarafından 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilmekte.

YAPIKREDİ

YAPIKREDİ
Son gelişmelere göre Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ek olarak 2 bin 500 TL ödeme yapacak. Banka tarafından ayrıca emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceği de ilan edildi. Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekli vatandaşa da 2 bin 500 TL ödeyecek. Bankanın promosyonda çıtası son rakamlarla beraber 10 bin TL’ye yükselmiş oldu.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden kişiler için 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca ödemeler 3 sene için tek defa olarak yapılacak.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Maaşını İş Bankası’ndan alan veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşımış olan SGK emeklileri aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar olan promosyon ödemesinden yararlanabilmekte. Emeklilere 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon ödemesi verilmekte.

HALKBANK

HALKBANK
Maaşını Halkbank'a transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alabilmekte. 1500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olan kişilere 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilmekte.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon Kamu bankası emekli
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