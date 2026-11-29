Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 1 ve 2. sanayi sitelerinde hurda araç yoğunluğu göze çarpıyor. Sanayi sitesi içerisinde ve yol kenarlarında bulunan çok sayıda araç, terk edilmiş durumda.

UZUN SÜREDİR AYNI NOKTALARDA BEKLETİLİYOR

Kullanılamaz halde olduğu görülen bazı araçların uzun süredir aynı noktalarda bekletildiği gözlenirken, bu durum hem sanayi sitesinin görünümünü olumsuz etkiliyor hem de mevcut alanların verimli kullanılmasını zorlaştırıyor. Özellikle yol kenarlarına bırakılan araçlar, park alanlarının daralmasına da neden oluyor.

9 BİN 440 TL CEZA VAR

Bakanlıkların ve valiliklerin cezai işlem uygulaması ise terk edilmiş hurda araç sayılarını düşürmeye yeterli olmuyor. 2026 yılı tarifesine göre bu ihlali yapan kişilere 9 bin 440 lira tutarlarda idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır