SON DAKİKA: Emekliye ek zamda kritik gün! Düğmeye basıldı, Bakan Işıkhan sunum yapmış! 3 ihtimal gündemde: "2 bin TL'den fazla olabilir"

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün Beştepe'de gerçekleşecek emekli zammı zirvesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı toplantıda en düşük emekli maaşının ve zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Kritik zirve öncesi kulisler hareketlendi. En düşük emekli maaşı için masada üç ihtimalin olduğu kaydedilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptığı belirtildi. Toplantı sonrası en düşük emekli maaşında "Erdoğan" sürprizi gelir mi?



