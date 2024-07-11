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  4. SON DAKİKA: Emekliye ek zamda kritik gün! Düğmeye basıldı, Bakan Işıkhan sunum yapmış! 3 ihtimal gündemde: "2 bin TL'den fazla olabilir"

SON DAKİKA: Emekliye ek zamda kritik gün! Düğmeye basıldı, Bakan Işıkhan sunum yapmış! 3 ihtimal gündemde: "2 bin TL'den fazla olabilir"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 10:36
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Son dakika haberi... EMEKLİYE EK ZAMDA KRİTİK ZİRVE... Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Kök maaşı 8 bin TL altında olanlara 'sıfır zam' ortaya çıkınca hükümet düğmeye bastı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçildi. Hükümet emekli maaş zammı gündemiyle bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Masadaki ihtimaller neler?

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün Beştepe'de gerçekleşecek emekli zammı zirvesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı toplantıda en düşük emekli maaşının ve zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Kritik zirve öncesi kulisler hareketlendi. En düşük emekli maaşı için masada üç ihtimalin olduğu kaydedilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptığı belirtildi. Toplantı sonrası en düşük emekli maaşında "Erdoğan" sürprizi gelir mi?

Express

TÜİK AÇIKLADI, ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK AÇIKLADI, ZAM ORANI BELLİ OLDU

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği veri 3 Temmuz'da açıklandı. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu.

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Oranlar netleşince emeklilerin aklındaki yeni soru en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğindeydi. Kök maaşı 8 bin TL altında olanları sıfır zam tehlikesi bekleyince hükümetten hamle geldi.

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN HÜKÜMET BULUŞUYOR

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN HÜKÜMET BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam için saat 15.30'da Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranlarını onaylaması bekleniyor. 

MASADAKİ 3 İHTİMAL

MASADAKİ 3 İHTİMAL

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakan Işıkhan'ın masasında 3 ihtimalin olduğunu söyledi. Birinci alternatif 11 bin 500 TL, ikinci alternatif 12 bin TL, üçüncü alternatif ise 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu teklifler üzerinden bir çalışma yapacağı dile getiriliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." açıklamasında bulunmuştu.

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Enflasyon ek zam emekli zammı en düşük emekli maaşı şimşek toplantı
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