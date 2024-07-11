SON DAKİKA: Emekliye ek zamda kritik gün! Düğmeye basıldı, Bakan Işıkhan sunum yapmış! 3 ihtimal gündemde: "2 bin TL'den fazla olabilir"

SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün Beştepe'de gerçekleşecek emekli zammı zirvesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılacağı toplantıda en düşük emekli maaşının ve zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Kritik zirve öncesi kulisler hareketlendi. En düşük emekli maaşı için masada üç ihtimalin olduğu kaydedilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptığı belirtildi. Toplantı sonrası en düşük emekli maaşında "Erdoğan" sürprizi gelir mi?
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği veri 3 Temmuz'da açıklandı. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu.
Oranlar netleşince emeklilerin aklındaki yeni soru en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğindeydi. Kök maaşı 8 bin TL altında olanları sıfır zam tehlikesi bekleyince hükümetten hamle geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam için saat 15.30'da Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranlarını onaylaması bekleniyor.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakan Işıkhan'ın masasında 3 ihtimalin olduğunu söyledi. Birinci alternatif 11 bin 500 TL, ikinci alternatif 12 bin TL, üçüncü alternatif ise 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu teklifler üzerinden bir çalışma yapacağı dile getiriliyor.
Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." açıklamasında bulunmuştu.