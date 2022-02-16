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Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Sırada konutta KDV indirimi var: Yeni sistem ile değişecek… İşte detaylar

16.02.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gıdada KDV oranlarının düşürülmesinden sonra ev alma hayali kuranlar konutta da KDV indirimi beklentisine girdi. Hükümet konutta KDV indirimi yapmak için harekete geçerken, 150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi geleceği ifade edildi. Örneğin 155 metrekare bir dairede mevcut sistemde olduğu gibi 150 metrekareye kadar olan kısım için yüzde 1-8 KDV söz konusu olacak…

Son dakika: KDV indirimi market fiyatlarında az da olsa bir rahatlama getirince hükümet eğitim, sağlık ve konutta da KDV indirimi yapmak için harekete geçti. Şu anda konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu oranların indirilmesi planlanıyor. İşte KDV indirimi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Bu kapsamda konutta KDV sisteminde hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacak yeni bir model devreye giriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın odalar, sektör temsilcileriyle yürüttüğü çalıştaylar devam ediyor. Sektörlerden gelen talepler kayda alınırken gıdada olduğu gibi hem vatandaş hem de sektörün cebine yansıyacak uygulamalar yaşama geçirilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre gıdadan sonra sırada konutlara yönelik KDV indirimi bulunuyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

Konutta ikili KDV sistemi

Toplantılarda, konutlarda 2 metreyi geçti diye yüzde 18 KDV ödememek için daireleri küçük gösterme gibi usulsüz uygulamalara gidildiğine de dikkat çekildi. Maliye, çalıştaylarda 150 metrekareyi aşan konutlara vergi indiriminden ilk konutta binde 20 olan harcın düşürülmesine kadar gelen bütün talepleri ajandasına aldı.
Kademeli KDV oranı konusunda görüş birliği oluştu. Böylece ev alan vatandaşların karşılaştığı önemli sorunlardan biri olan metrekare oyunu da sona erecek. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresini kullanmayı teşvik edecek.

Yeni sistem nasıl işleyecek

Yeni sistem nasıl işleyecek
Mevcut uygulamada konutta KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1-8 oranı uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV söz konusu. Bir konut 149 metrekare olduğunda yüzde 1-8 KDV ödenirken 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18'e çıkıyor.
Yeni sisteme göre, 150 metrekareye kadar yüzde 1-8, üzerindeki 5 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak. Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Metrekare fiyatı 6 bin 451 TL olduğu için 5 metrekarenin değeri olan 32 bin 255 lira için yüzde 18'den 5 bin 805 lira KDV çıkacak. Bu durumda ödenecek tutar 83 bin 217 lira olacak.

Semte göre değişiyor

Semte göre değişiyor
Konutta KDV yüzde 1 ve 8 olmak üzere semte göre değişiyor. Konut satışlarında KDV sadece yeni konutlardan alınıyor. Bu nedenle konutta KDV indirimi ikinci el konut satışlarını içermiyor, bu konutların fiyatlarını etkilemiyor. Örneğin Çankaya'daki bir daire ile Mamak'taki farklı hesaplanıyor. Bu nedenle KDV yüzde 1 ve 8 arasında değişiyor. Yapılacak düzenlemede bu uygulama değişmeyecek. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'lerde yüzde 1 KDV devam edecek.
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