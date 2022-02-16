Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Sırada konutta KDV indirimi var: Yeni sistem ile değişecek… İşte detaylar

Son dakika: KDV indirimi market fiyatlarında az da olsa bir rahatlama getirince hükümet eğitim, sağlık ve konutta da KDV indirimi yapmak için harekete geçti. Şu anda konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu oranların indirilmesi planlanıyor. İşte KDV indirimi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Bu kapsamda konutta KDV sisteminde hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacak yeni bir model devreye giriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın odalar, sektör temsilcileriyle yürüttüğü çalıştaylar devam ediyor. Sektörlerden gelen talepler kayda alınırken gıdada olduğu gibi hem vatandaş hem de sektörün cebine yansıyacak uygulamalar yaşama geçirilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre gıdadan sonra sırada konutlara yönelik KDV indirimi bulunuyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.