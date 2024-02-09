Son dakika | Kredi desteğinde detaylar belli oldu! Bakan açıkladı: İşte 48 ay vadeli geri ödemesiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları...

Göktaş, Türkiye’nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına giden, Mehmetçik ile bir araya gelen Göktaş, Komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı. Daha sonra birlik komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Göktaş, personelle bir araya geldi. Katar ile Türkiye arasındaki derin ve tarihi dostluğa vurgu yapan Göktaş, "Katar'ın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlü olduğunun en somut örneğidir. Her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklara omuz omuza vererek göğüs germemiz, birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesidir" dedi.