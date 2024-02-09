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  4. Son dakika | Kredi desteğinde detaylar belli oldu! Bakan açıkladı: İşte 48 ay vadeli geri ödemesiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları...

Son dakika | Kredi desteğinde detaylar belli oldu! Bakan açıkladı: İşte 48 ay vadeli geri ödemesiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Yeni evlenecek çiftlerin iple çektiği uygulama başlıyor! Evlilik yolundaki gençlere 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı uygulama için başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı.

Son dakika haberi: Evlilik yolundaki gençlere yönelik maddi destek sağlamak amacıyla 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni süreç başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Başvuruların başlayacağı tarihi de açıklayan Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi. İşte detaylar...

[https://www.mynet.com/bakan-goktastan-aciklama-8218212-myvideo]

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BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, başvuru şartlarına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınmaya başlanacağını belirtti. Göktaş, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi için pilot olarak deprem bölgesinden başlanacağını söyledi.

KREDİ İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

KREDİ İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu’nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız." diye konuştu.

Göktaş şunları kaydetti:


Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.”

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göktaş, “Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor” karşılığını verdi. Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, “Bu fonla Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız” dedi.

Göktaş, Türkiye’nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına giden, Mehmetçik ile bir araya gelen Göktaş, Komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı. Daha sonra birlik komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Göktaş, personelle bir araya geldi. Katar ile Türkiye arasındaki derin ve tarihi dostluğa vurgu yapan Göktaş, "Katar'ın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlü olduğunun en somut örneğidir. Her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklara omuz omuza vererek göğüs germemiz, birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
faizsiz kredi
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