SON DAKİKA | EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı: İlk maaşlar Şubat’ta! Kanun çıkmadan önce yaptırmazsanız…

Son dakika: Erken emekli olmak isteyen milyonlarca EYT’li gözünü yetkili isimlerden gelecek söylemlere çevirmişken kritik bir gelişme daha yaşandı. EYT’nin asagri ücret zammı görüşmeleri ile birlikte Aralık ayında Meclis’e geleceği öğrenildi. 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle de Ocak ayında yasalaşacağı ifade edildi. Yasanın çıkması ile emeklilik başvurusu yapan 6 milyondan fazla EYT’linin ilk maaşlarına şubat ayında kavuşması bekleniyor. Peki EYT şartları neler? EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Masadaki EYT formülleri neler? İşte EYT son dakika haberinin detayları…
SON DAKİKA: EYT’DE TARİH BELLİ OLDU
Ankara kulislerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili farklı iddialar vardı. Almanya ve Hollanda modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Bakan Bilgin, birinci ağızdan bu iddiaları yalanlarken EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu ve çalışmanın devam ettiğini aktardı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası için Aralık ayını işaret ederken, Ankara kulislerinde yeni bir gelişmenin daha konuşulmaya başlandığı öğrenildi.
ÖNCELİK KAMU ÇALIŞANLARINA VERİLECEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim ayında yeniden açılacak. Çalışma Bakanlığı’nın listesinde kamu çalışanlarını ilgilendiren yoğun bir takvim bulunuyor. Bununla ilgili memur sendikalarıyla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Alınan bilgiye göre Meclis açılır açılmaz listenin ilk sırasında EYT’lilerin durumu değil sözleşmeli ve taşeron işçilerin olduğu öğrenildi.
MAAŞ ŞARTLARI HESAPLANIYOR
Bakanlığın hazırladığı teknik çalışmada en önemli konulardan biri ise maaş hesaplaması. EYT'lilerin emekli oldukları tarihte primlerine ve kazançlarına göre maaş belirlenecek. Buna göre üç dönem esas alınacak. 1999 öncesi 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönem değerlendirilerek üç ayrı hesaplama yapılacak. Bu üç hesap birleştirilerek emekli maaşı ortaya çıkartılacak. Kapsam ve emekli olacak kişi sayısı belli olduktan sonra yine maliyet de hesaplanacak. Böylece ödenecek maaşların miktarı ve bütçeye maliyeti de ortaya çıkmış olacak.
İLK MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA
Ekim ayının ortasında başlayacak bütçe görüşmelerinin en erken Aralık ayında belli olması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından her Aralık ayının en önemli gündem maddesi olan asgari ücret zam görüşmeleri de başlayacak. Asgari ücret ile birlikte daha önce Ocak ayı işaret edilen EYT yasasının da Meclis’e gelmesi bekleniyor. Konunun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle Ocak ayında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 6 milyonu aşkın EYT’linin ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.
KANUN ÇIKMADAN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR
Bir diğer konu ise kimlerin EYT kapsamına alınıp alınmayacağıydı. Bu konuda da detaylar netleşmeye başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar SGK’lıların taleplerine uygun olarak, EYT Kanunu öncesi hakları verildiği takdirde yaş faktörü hariç kadınlar 20, erkekler ise 25 yıldan beri sigortalılıklarının bulunması ve en az 5 bin gün emeklilik primlerini doldurmaları halinde emekli olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar ise ilk defa prim veya kesenek ödenmeye başlanılan tarihin SGK tarafından sigortalılık süresinin başladığı tarih olarak dikkate alındığını belirtirken EYT bekleyen milyonlara kritik bir uyarıda bulundu. SSK (4/1-a) sigortalılarının ilk işe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklı ise, kanun çıkmadan özellikle 1998 ve 1999 yıllarında ilk defa sigortalı girişi bulunan erkek EYT’lilerin bu sorunu düzeltmeleri gerektiği ifade edildi.
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