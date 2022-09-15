SON DAKİKA | EYT bekleyenler için kritik ‘asgari ücret’ detayı: İlk maaşlar Şubat’ta! Kanun çıkmadan önce yaptırmazsanız…

Son dakika: Erken emekli olmak isteyen milyonlarca EYT’li gözünü yetkili isimlerden gelecek söylemlere çevirmişken kritik bir gelişme daha yaşandı. EYT’nin asagri ücret zammı görüşmeleri ile birlikte Aralık ayında Meclis’e geleceği öğrenildi. 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle de Ocak ayında yasalaşacağı ifade edildi. Yasanın çıkması ile emeklilik başvurusu yapan 6 milyondan fazla EYT’linin ilk maaşlarına şubat ayında kavuşması bekleniyor. Peki EYT şartları neler? EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Masadaki EYT formülleri neler? İşte EYT son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: EYT’DE TARİH BELLİ OLDU

Ankara kulislerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili farklı iddialar vardı. Almanya ve Hollanda modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Bakan Bilgin, birinci ağızdan bu iddiaları yalanlarken EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu ve çalışmanın devam ettiğini aktardı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası için Aralık ayını işaret ederken, Ankara kulislerinde yeni bir gelişmenin daha konuşulmaya başlandığı öğrenildi.