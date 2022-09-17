SON DAKİKA | EYT çıkmadan bunları yaptırmanız şart! Prim eksiği olanlar dikkat! 6 adımlı yol haritası açıklandı

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için birçok formül konuşulmuş ancak son noktayı ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin koymuştu. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyledi. Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Bilgin, EYT yasası içinse Aralık ayını işaret etti. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

SON DAKİKA: EYT İÇİN EKSİK PRİME 6 ADIMLI ÖNERİ

Sabah’ta yer alan haberde, bu süre EYT yasasından yararlanmak için gerekli şartları tamamlamayanlar açısından bir fırsat olarak görülüyor. Bu yüzden hem primi hem de yılı eksik olanlar ya da farklı kurumlarda çalışanlar için 6 adımlı bir çözüm de bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya banka sandıkları vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olan herkes 1999 yılında çıkartılan yasa ile yaş şartına takılmış oldu. Bu anlamda bakıldığında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkes EYT'li oldu. Ancak emeklilik için sadece EYT'li olmak yetmiyor.

8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönüldüğünde bile emeklilik için yıl ve prim şartları bulunuyor. Buna göre yaş şartı olmadan SSK için erkeklerde 25 yıl ve 5000 gün, kadınlarda ise 20 yıl ev 5000 gün isteniyordu. Bağ-Kur da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 gün şartları bulunuyor. Emekli Sandığı'nda kadın memurlar için 20 yıl yani 7200 gün kesenek ödemek ve erkek memurlar için ise 9000 gün yani 25 yıl kesenek ödemek gerekiyor. Yasa öncesine dönülse bile EYT'li olarak emekli olabilmek için bu şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 99 yılında yasada getirilen prim şartları işleyecek olursa orada da 5000 ile 5975 gün prim tamamlamak gerekiyor.

EKSİĞİ OLANLAR NE YAPACAK?

Bu noktada yıl eksiği olanlar yıllarının dolmasını bekleyecek. Kadınlar için 20 yıl tamamlandı. Erkekler için 25 yıl ise 8 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanmış olacak. Ancak prim eksiği için beklemek yetmiyor. Eksik primi tamamlamak ve EYT'li olarak emekli olmak için bazı yollar bulunuyor.