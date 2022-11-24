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  4. Son dakika: EYT’de bu iki detay ilk kez ortaya çıktı! İş Kanunu’nda yer alıyor: SGK’ya prim ödememiş olsanız bile EYT’li olabilirsiniz…

Son dakika: EYT’de bu iki detay ilk kez ortaya çıktı! İş Kanunu’nda yer alıyor: SGK’ya prim ödememiş olsanız bile EYT’li olabilirsiniz…

24.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT ile birlikte yeni yılda milyonlarca kişi emekli olacak. EYT’de 5000 prim günü şartı aranacak, staj ve çıraklığın kapsama dahil edilmeyecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olacaklar için kapsam tam olarak netleşmese de İş Kanunu'nda çok kritik iki yeni detay ortaya çıktı. Türkiye’de hiç sigorta girişi olmayıp uzun yıllar yurt dışında yaşayanlar ile SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olan ve TMO’ya ürün satanlara EYT ile emeklilik kapısı açıldı. İşte detaylar…

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, İş Kanunu'nda yer alan bazı önemli ayrıntılar da emeklilik kapısı açacak. Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek.

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, fındık, çay, tütün ekip Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satanlar için 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri Bağ- Kur'dan alınarak sigorta girişini 28 yıl geriye çekmek mümkün olabilecek. Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı işe başladığı tarihten sonra doğum yapması gerekiyor. Ancak çıraklık ile işe girilen tarih arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkânı bulunuyor. Örneğin 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilir.

EMEKLİLİK PLANI YAPANLAR İÇİN BAZI KRİTİK SORULARIN YANITLARI ŞÖYLE

EYT kapsamında emekli olursam normal emekliden daha az mı aylık alacağım?

EYT kapsamında emekli olursam normal emekliden daha az mı aylık alacağım?
Normal emeklilere göre daha az aylık alınması söz konusu değil. İster normal emekli olun ister EYT kapsamında, aylık bağlama hesaplaması standart olacak. Prim gün sayısı düşük olan ile fazla olan arasında tabii ki gelir farkı olacak. Örneğin, 5 bin prim günüyle emekli olana göre 9 bin prim günüyle emekli olan daha yüksek alacak. SSK'da 2000 öncesi en düşük aylık 4 bin 678 lira olup bu tarihten sonra 3500 lira alanlar da var. En düşük aylıktaki taban EYT'liler için de geçerli olacak.

EYT'de kamu özel-ayrımı söz konusu olacak mı?

EYT'de kamu özel-ayrımı söz konusu olacak mı?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5 bin prim günü, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5 bin 400 prim gününü dolduranlar emekli olabilecek. EYT'li olmak için kamu ya da özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak. Şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde bulunuyor. Kamu çalışanları da eksik günler için borçlanabilecek. 2008 öncesi yasa kapsamında memurda borçlanma tutarları kademe ve göstergeye göre değişiyor. Bağ- Kur'da borca bağlı olarak silinen günler de satın alınarak emeklilik için kullanılabilecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı da yasal düzenlemeden yararlanabilecek mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı da yasal düzenlemeden yararlanabilecek mi?

Türkiye'de hiçbir sigorta girişi olmayan 25-30 yıldır yurt dışında çalışan Türk vatandaşı borçlanma ile hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilir. Eylül 1999 öncesinde Türkiye'de sigorta girişi olup Avrupa'da yaşayan 200 bin Türk vatandaşı bulunuyor. Örneğin işe 1995 yılında Türkiye'de başlayıp 3 yıllık primi olan bir kişi o tarihten sonra Almanya'da çalışmış. Şartlara sahipse emekli olabilecek.

Çiftçi Bağ-Kur primimi 2000 yılında yatırmaya başladım. Öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yapılan prim kesintileri sigorta başlangıcımı öne çeker mi?

Çiftçi Bağ-Kur primimi 2000 yılında yatırmaya başladım. Öncesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yapılan prim kesintileri sigorta başlangıcımı öne çeker mi?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce üreticiden satın alınan ürün bedelleri üzerinden 1 Nisan 1994 tarihinden itibaren yüzde 1 oranında Bağ- Kur primi kesilerek yasal süresi içinde ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğü hesaplarına yatırıldı. Bu tarihte sigorta girişi olmayan, adına tarım arazisi olup tütün, fındık, çay gibi ürünlerini Ofis'e satanlar için kesilen bu primleri almak mümkün. Böylece emeklilik başlangıcı 28 yıl önce çekilecektir.

Doğum borçlanması işe başlangıç tarihini öne çekebilir mi?

Doğum borçlanması işe başlangıç tarihini öne çekebilir mi?

İşe başlanılan tarihten sonra gerçekleşen doğumlar borçlanılabilir, ancak bu sigorta başlangıcını öne çekmez. Çıraklık, staj ile işe girilen tarih arasında doğum yapıldıysa bu süreyi borçlanarak başlangıç tarihini öne çekmek mümkün. Staj başlangıç tarihi emeklilik primi ve yaş hesabında dikkate alınmıyor ama kadın sigortalılar staj sonrası doğumlarını borçlanabiliyor. Böylece, stajdan sonra doğum yapan kadınların sigortalılık süresini geri çekmesi mümkün hale geliyor.

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