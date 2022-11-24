Son dakika: EYT’de bu iki detay ilk kez ortaya çıktı! İş Kanunu’nda yer alıyor: SGK’ya prim ödememiş olsanız bile EYT’li olabilirsiniz…

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, İş Kanunu'nda yer alan bazı önemli ayrıntılar da emeklilik kapısı açacak. Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu olmayacak. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecek. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek.

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, fındık, çay, tütün ekip Toprak Mahsulleri Ofisi'nde satanlar için 1994 yılına kadar yapılan Bağ-Kur primi kesintileri Bağ- Kur'dan alınarak sigorta girişini 28 yıl geriye çekmek mümkün olabilecek. Kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı işe başladığı tarihten sonra doğum yapması gerekiyor. Ancak çıraklık ile işe girilen tarih arasında yapılan doğumlar için de borçlanma imkânı bulunuyor. Örneğin 2001 yılında işe başlayan bir anne 1998 yılında çıraklık yaptıktan sonra doğum yaptıysa bu dönemi borçlanarak EYT'den yararlanabilir.