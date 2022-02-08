Son dakika: Goldman Sachs 2021 altın tahmini! 2022'de altın fiyatları ne olacak?

Son dakika... Altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 8 Şubat Salı günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. Bir ara 1050 lira bandına çıkan atın fiyatları için yeni tahmin geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

2022'de altın fiyatları ne olacak?

Goldman Sachs stratejistleri, yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artıracağını belirterek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardıklarını söyledi.

Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlama ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguladı.

2021 yılında altının yüksek enflasyona karşı yeterince koruma sağlamadığını belirten stratejistler, bunun büyük oranda enflasyonun geçici olarak düşünülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Altının jeopolitik risklere karşı da etkili bir koruma olduğuna değinen stratejistler, jeopolitik risklerin doğrudan ABD ekonomisine etkisi olmadığı sürece bu korumanın daha zayıf olabileceğini dile getirdi.