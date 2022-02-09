Son dakika: Gram ve ons altın fiyatları bu haberlere odaklandı! Düşüşte 'Türkiye' detayı

Son dakika: Geçtiğimiz haftalarda Fed'in Mart ayında faiz artırımına gideceği ihtimalinin artması ve bilanço daraltmanın faiz artırımı sonrasında başlayacağına dair yapılan şahin açıklamaların ardından 1.780 dolar seviyelerine kadar geri çekilen ons altında artan jeopolitik riskler sonrasında yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte yeniden 1.800 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan değerli metal, art arda üç günü de kazançla kapatarak 1.827 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yukarı hareketin ivme kazanması için 1825 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde spot altın için yeri hareket bandının 1836-1853 dolar/ons haline gelmesi potansiyeli olduğu vurgulanıyor.