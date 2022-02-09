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Son dakika: Gram ve ons altın fiyatları bu haberlere odaklandı! Düşüşte 'Türkiye' detayı

09.02.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın piyasası Mart ayında ABD’de gerçekleşmesi muhtemel 50 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamış durumda. Gözler ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, altın fiyatları Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle yönünü yukarı çevirdi. Altın gram fiyatı ise dolar kuru ve küresel altın fiyatındaki yükselişten destek buldu. "Gram altın ne kadar? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” İşte yatırımcılar için canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri.

Son dakika: Geçtiğimiz haftalarda Fed'in Mart ayında faiz artırımına gideceği ihtimalinin artması ve bilanço daraltmanın faiz artırımı sonrasında başlayacağına dair yapılan şahin açıklamaların ardından 1.780 dolar seviyelerine kadar geri çekilen ons altında artan jeopolitik riskler sonrasında yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte yeniden 1.800 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan değerli metal, art arda üç günü de kazançla kapatarak 1.827 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yukarı hareketin ivme kazanması için 1825 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde spot altın için yeri hareket bandının 1836-1853 dolar/ons haline gelmesi potansiyeli olduğu vurgulanıyor.

Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları için bu haftanın odak noktasının 40 yılın zirvesine çıkan ABD enflasyon rakamlarının olacağı ifade ediliyor. Yarın açıklanacak Ocak ayında gerçekleşen rakamlarla birlikte yıl bazında enflasyonun yüzde 7,3 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATI İÇİN ÖNEMLİ MESELE: UKRAYNA GERİLİMİ

ALTIN FİYATI İÇİN ÖNEMLİ MESELE: UKRAYNA GERİLİMİ
Bir diğer önemli konu ise Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik. Global Risk Intelligence & Planning CEO’su Harold Kempfer, Rusya’nın Ukrayna’ya bir işgal başlatmak için insan gücüne sahip olduğunu, ancak lojistik zorlukların devam ettiğini söyledi. Ancak CEO, Rusya ile NATO güçleri arasındaki askeri gerilimlerin en kötü senaryoda Karadeniz’de gerçekleşebileceğini düşünüyor. “Deniz kuvvetlerinin muhtemelen bir tür çatışmaya girebileceği bir senaryoya bakıyoruz” diyen Kempfer, bu nedenle Türkiye’nin aslında büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
Gram altın, geçen hafta 766 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 792 TL’ye kadar tırmanmıştı. Geçen haftayı 788 TL civarında kapatan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 797 TL seviyesinde bulunuyor.
Analistler gram altın için gün içi hareketlerde 790 TL seviyesini ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebileceğini ifade ediyor. Son günlerde etkili olan kanalın trend desteği konumunda olan bu seviyenin kırılması halinde ise geri çekilmenin hızlanacağı belirtiliyor.

GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ

GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ
Goldman Sachs stratejistleri, yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artıracağını belirterek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardıklarını söyledi. Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlama ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguladı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın Enflasyon
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