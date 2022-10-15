Son dakika: İnisiyatif tamamen işverende! Emekli ve memur derken onlar da beklentiye girdi: Özel sektör çalışanları için maaş promosyonu...

Son dakika… Hem emekliler hem de kamu çalışanları Ağustos ve Eylül ayını promosyon heyecanıyla geçirdi. Bankaların emekliler için verdiği promosyon tutarı 2 bin 500 TL'den 10 bin liraya kadar çıktı. Kamu çalışanları içinse rekor ödeme 41 bin 500 lira... Emekli maaşları ile başlayan ve kamu çalışanlarının maaşlarına da sıçrayan promosyon yarışında sular durulmuyor. Eylül ayında tamamlanması beklenen maaş taşıma işlemleri ilginin yoğun olması nedeniyle bu ay sonuna kadar uzatılırken yeni bir gelişme yaşandı.

ÖZEL SEKTÖRDE PROMOSYON BEKLENTİSİ

Emekli ve mamur kesiminde durum böyleyken özel şirket çalışanları da promosyon beklentisi içine girdi. Ancak özel sektör çalışanları için henüz yeni alınan bir karar bulunmuyor. Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007 yılında çıkan Başbakanlık genelgesine göre belirlenirken, özel kurumlarda böyle bir yasal düzenleme bulunmuyor. Aylıkların ödeneceği bankanın tespit edilmesi, özel şirket ve banka arasında yapılan sözleşmeyle karara bağlanırken, bu anlaşma ile çalışanlara promosyon ödenmesi şeklinde bir kural bulunmuyor. En önemli detay ise bu konudaki inisiyatifin işverende olması.

MEMUR PROMOSYONUNDA RAKAMLAR

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL

Bursa Uludağ Üniversitesi: 30.000 TL

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.