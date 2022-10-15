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Son dakika: İnisiyatif tamamen işverende! Emekli ve memur derken onlar da beklentiye girdi: Özel sektör çalışanları için maaş promosyonu...

15.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Ekim ayının ortasına gelirken milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaş promosyon miktarlarını araştırmaya başladı. Emeklilerde 10, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında özel sektör çalışanları da beklenti içine girdi. Ancak özel kurumlarda çalışanların maaş promosyonlarına ilişkin kritik bir detay ortaya çıktı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar ve kurumlar ile son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Hem emekliler hem de kamu çalışanları Ağustos ve Eylül ayını promosyon heyecanıyla geçirdi. Bankaların emekliler için verdiği promosyon tutarı 2 bin 500 TL'den 10 bin liraya kadar çıktı. Kamu çalışanları içinse rekor ödeme 41 bin 500 lira... Emekli maaşları ile başlayan ve kamu çalışanlarının maaşlarına da sıçrayan promosyon yarışında sular durulmuyor. Eylül ayında tamamlanması beklenen maaş taşıma işlemleri ilginin yoğun olması nedeniyle bu ay sonuna kadar uzatılırken yeni bir gelişme yaşandı.

ÖZEL SEKTÖRDE PROMOSYON BEKLENTİSİ

Emekli ve mamur kesiminde durum böyleyken özel şirket çalışanları da promosyon beklentisi içine girdi. Ancak özel sektör çalışanları için henüz yeni alınan bir karar bulunmuyor. Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007 yılında çıkan Başbakanlık genelgesine göre belirlenirken, özel kurumlarda böyle bir yasal düzenleme bulunmuyor. Aylıkların ödeneceği bankanın tespit edilmesi, özel şirket ve banka arasında yapılan sözleşmeyle karara bağlanırken, bu anlaşma ile çalışanlara promosyon ödenmesi şeklinde bir kural bulunmuyor. En önemli detay ise bu konudaki inisiyatifin işverende olması.

MEMUR PROMOSYONUNDA RAKAMLAR

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL
Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL
Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL
Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL
Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL
Bursa Uludağ Üniversitesi: 30.000 TL

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK

HALKBANK

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

AKBANK

AKBANK

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerine, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatı var.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon
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