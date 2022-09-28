Son dakika: Kadınlara 20 erkeklere 25 yıl! İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT )ilgilendiren kritik tarih açıklandı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyleyerek Aralık ayını işaret etti. Peki Bakan Bilgin'nin duyurduğu tek formül kimleri kapsayacak? Hangi tarihler geçerli olacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

Bakanın açıklamaları sonrası EYT formülü araştırılmaya başladı. ESKİ SGK İL MÜDÜRÜ/ Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'tan EYT düzenlemesinin hangi tarihleri kapsayacağı ile ilgili açıklamalar geldi.

Göktaş, EYT ile ilgli formüllerin konuşulduğunu ve Bakanın açıklamaları sonrasında tek formüle odaklandıklarını belirterek, 'Tam EYT dediğimiz yani 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girmiş olanların belli bir çalışma süresi ve prim gününü doldurduktan sonra emekli edilmesine ilişkin düzenlemeyi tam olarak hayata geçirdikleri anlaşılıyor.' dedi.

SSK'LI ÇALIŞANLAR İÇİN Bu düzenlemenin nasıl olduğunu açıklayan Göktaş, 'Prim günü biraz farklılık gösteriyordu. 8 Eylül 1999 öncesindeki duruma dönülecek. Burada SSK'lı kadın çalışanlar için 20 yılı, erkekler için 25 doldrumak ve 5 bin prim günü doldurma şartı vardı.' dedi.

BAğ-KUR'LU OLANLAR İÇİN BAğ-Kur'lu olanlar için ise, kadın çalışanlar için 20 yıl şartı ve 7200 ödeme şartı. Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin şartı aranıyor.