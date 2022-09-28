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Son dakika: Kadınlara 20 erkeklere 25 yıl! İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

28.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili süreç devam ediyor. EYT konusunun Aralık ayında çözüme kavuşması bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 'prim gün sayısı' sorununa ilişkin çok kritik bir detayı açıklamıştı. Peki EYT için süreç nasıl işleyecek? Hangi tarih aralıklarını kapsayacak? İşte EYT ile ilgili haberin detayı...

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT )ilgilendiren kritik tarih açıklandı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyleyerek Aralık ayını işaret etti. Peki Bakan Bilgin'nin duyurduğu tek formül kimleri kapsayacak? Hangi tarihler geçerli olacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

Bakanın açıklamaları sonrası EYT formülü araştırılmaya başladı. ESKİ SGK İL MÜDÜRÜ/ Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'tan EYT düzenlemesinin hangi tarihleri kapsayacağı ile ilgili açıklamalar geldi.
Göktaş, EYT ile ilgli formüllerin konuşulduğunu ve Bakanın açıklamaları sonrasında tek formüle odaklandıklarını belirterek, 'Tam EYT dediğimiz yani 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girmiş olanların belli bir çalışma süresi ve prim gününü doldurduktan sonra emekli edilmesine ilişkin düzenlemeyi tam olarak hayata geçirdikleri anlaşılıyor.' dedi.

SSK'LI ÇALIŞANLAR İÇİN

SSK'LI ÇALIŞANLAR İÇİN
Bu düzenlemenin nasıl olduğunu açıklayan Göktaş, 'Prim günü biraz farklılık gösteriyordu. 8 Eylül 1999 öncesindeki duruma dönülecek. Burada SSK'lı kadın çalışanlar için 20 yılı, erkekler için 25 doldrumak ve 5 bin prim günü doldurma şartı vardı.' dedi.

BAğ-KUR'LU OLANLAR İÇİN

BAğ-KUR'LU OLANLAR İÇİN
BAğ-Kur'lu olanlar için ise, kadın çalışanlar için 20 yıl şartı ve 7200 ödeme şartı. Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin şartı aranıyor.

MEMURLAR İÇİN

MEMURLAR İÇİN
Kadın memurlar için ise, 20 yılı doldurmaları ve 7 bin 200 prim ödemiş olmaları gerekiyor. Erkek memurlar için; 25 yılı doldurmuş olmaları ve 9 bin küsür prim ödemeleri gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin EYT ssk prim günü
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